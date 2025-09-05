Az elektromos hajtásláncok piaci szereplése elmaradt attól az ütemtől, amit 4-5 éve vártak az elemzők, piaci résztvevők. Megtalálják a helyüket a piacon a villanyautók, színesítik a palettát, de az egyeduralom sokkal messzebb van a vártnál, ha eljön egyáltalán.

Sokrétű téma, aminek több összetevője van, de a gyártók, törvényhozók egyetértenek abban, hogy csökkenteni kell a károsanyag-kibocsátást, amit ellentmondásos módon jelenleg a belső égésű motorok alkalmazásával lehet elérni.

Mert igazán a hibridek vannak feljövőben, ahol belső égésű motor segíti elérni a kívánt hatótávot, az elektromos motor pedig csökkenti a fogyasztást. Egy ilyen hajtáslánc összeállítása viszont rengeteg anyagi forrást emészt fel, és nem minden gyártó képes ennyi irányba fejleszteni.

Itt jön a képbe a Horse Powertrain nevű vállalkozás. Az ismert gyártók közös projektjeként indított cég célja, hogy egységes hibrid platformot kínáljon az autópiaci résztvevőknek.

A vállalat 2023-ban jött létre a Renault és a Geely közös vállalkozásaként, már most több gyáregységgel rendelkezik. Motorjainak jelenlegi és jövőbeli alkalmazásai közé tartozik a Dacia Bigster SUV hibrid hajtáslánca, az új Mercedes-Benz CLA-osztály motorjai, valamint néhány Renault- és Nissan-erőforrás.

Legújabb motorjuk a Horse C15 egy 1,5 literes, négyhengeres motor, beépített generátorral, inverterrel és hűtőrendszerrel. Tehát ez egy teljes csomag, mondhatni csak az üzemanyagtartályt és az akkumulátort kell „rákötni”.

Szívómotoros változatában az egész egység „nem nagyobb egy aktatáskánál” (500 x 550 x 275 mm).

A vállalat közleménye szerint a motor előnye, hogy a meglévő elektromos járműplatformokba „minimális módosítással” beépíthető, ami egyszerű átalakítási lehetőséget kínál a gyártóknak. Ez a C15 beépíthető keresztben vagy hosszában, a jármű elejébe vagy hátuljába. Ez a modularitás azért lehetséges, mert a motor kizárólag generátorként szolgál, és soha nem hajtja a kerekeket.

Az Euro 7-es normáknak megfelelő motor 95 lóerős szívómotoros változatban lesz elérhető a B és C szegmens járművei számára. A nagyobb autókhoz vagy a könnyű haszongépjárművekhez egy turbófeltöltős változat 163 lóerőre növeli a teljesítményt.

Ezenkívül működtethető benzinnel, etanollal, metanollal, valamint szintetikus üzemanyagokkal is. Elképzelhető, hogy ez a technológia megjelenik az elektromos típusok következő generációjában? Ezzel felszerelve a kisautó jelentősen megnövelné a hatótávolságát, és nem lenne szükség nagyobb kapacitású akkumulátorra.