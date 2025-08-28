Júliusban 914 ezer új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban a júniusi 1,010 millió után. A júliusi forgalomba helyezés 7,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a június pedig 7,4 százalékkal maradt el attól. Az év eleje óta 0,7 százalékkal kevesebb új autó kelt el, mint tavaly.

Januártól júliusig az akkumulátoros elektromos autók az EU piaci forgalmának 15,6 százalékát tették ki, ami növekedést jelent a 2024-es 12,5 százalékhoz képest. A hibrid autók regisztrációi továbbra is növekednek, a piac 34,7 százalékát teszik ki, és továbbra is a legnépszerűbb kategóriát jelentik az unió piacán.

A benzines és dízelautók együttes piaci részesedése 37,7 százalékra esett vissza, szemben a 2024 azonos időszakában mért 47,9 százalékkal.

Az idei év első felének adatai szerint az EU-ban az új hibrid autók regisztrációi 16,7 százalékkal, 2,255 millióra emelkedtek, ami a négy legnagyobb piac növekedésének köszönhető: Franciaországban 30,5, Spanyolországban 30,2, Németországban 10,7 és Olaszországban 9,4 százalékos volt a növekedés.