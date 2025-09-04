Kerekesszékes teniszezőként Alfie Hewett egy brutális, 150 km/órás sebességű szervával nyerte meg tavaly a wimbledoni tornát. Egy évvel később a wimbledoni győzelme mellett két ausztrál, három francia, valamint négy US Open-győzelmet felmutató 27 éves játékos egy ugyanilyen gyors ütést kapott, azonban van egy csavar a történetben: a labdát nem egy ellenfele, hanem a Lexus robotja „ütötte”.

Habár a Toyota leányvállalata eddig főként az autógyártásban tette le a névjegyét, a komfortzónájából kilépve megalkotta a Signature Shot professzionális adogatógépet – ezen törekvés a teniszoktatás forradalmasítására irányult. Abban tér el a hagyományos adogatóktól, hogy nem véletlenszerűen vagy átlagos programozással lövi át a háló felett a labdát, hanem úgy, mintha tényleg egy világklasszis teniszező állna a pálya másik oldalán.

Az élvonalbeli játékos jellegzetes ütéseit és szerváit, illetve azok szögét, röppályáját, pörgetésüknek mértékét és irányát számtalan mérkőzés felvételeinek kielemzésével, végtelen adathalmok feldolgozásával, továbbá online statisztikák segítségével sikerült beprogramozni a masinába, mely 2026-ban végig fogja látogatni a brit teniszversenyeket és -klubokat.

Amellett, hogy a Lexus közreműködött a kifinomult vezérlőszoftver programozásában, több autóipari jegyet is hordoz magán a Signature Shot. Ezek közé a japán gyártó palettájának egyik jellegzetes színe, a Lexus-logó, valamint a két LED-es karakterfény – ez utóbbiak a szerkezet dinamikus vonalvezetésével egyetemben az LF-ZC tanulmányautót idézték meg.

A Lexus és a tenisz kapcsolata nem új keletű, ugyanis a japán luxusmárka az ATP hivatalos partnereként csak Európában egy tucat tornát szponzorál.

