Egy lengyel csapat építette a képeken látható Fiat 126p versenyautót – legnagyobb sajnálatunkra azonban arról nem írtak a hirdetésben (amelyet azóta már töröltek), hogy motorikusan hozzányúltak-e az autóhoz, vagy csak optikailag tették vadabbá a Kispolákot.

A szteroidokon nevelt kisautóért 5 millió forintnak megfelelő összeget kértek, és már lehet, gazdára is talált.

A Polski Fiat 126p nem véletlenül kapott tucatnyi becenevet, és maradt meg rajongók féltve őrzött kincsének. Ahogy a Trabant, a Kispolszki is életformává érett, kellemes hobbivá, kikopva az átlagközlekedésből, feldobva a hétvégi kirándulásokat.

Egyébként egyáltalán nem lenne meglepő, ha egy igazi versenyautóról lenne szó, hiszen volt már rá példa a történelemben jó párszor, hogy Kispolszkiból építettek ralivasat:

A 70-es évek elején kezdődött meg a Polski Fiat 126-os gyártása a lengyelországi Bielsko-Biała városában, az olasz licenc alapján készülő kisautó egészen 2000-ig maradt gyártásban és több mint 3 millió példány készült belőle. A 652 köbcentis, kéthengeres motor 26 lóerős és durván 50 másodperc alatt gyorsítja 100-as tempóra a 610 kilogrammos autót.

5 fotó

