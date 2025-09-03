Aki Európában élénk színű autót vezet, egy egyre fogyatkozó kisebbség tagja. A kontinens útjain ugyanis a trend egyértelműen a visszafogottság felé hajlik, az új autók túlnyomó többsége szürke, fehér vagy fekete fényezéssel gurul le a szalagról. Persze vannak kivételek, és az olyan modellek, mint a Fiat 500 vagy az új Renault 5, magabiztosabban viselik a színeket, mint a legtöbb jármű.

A Jato Dynamics egy nemrégiben készült elemzése kimutatta, hogy Európa öt legnagyobb piacán az új autók közel 70 százalékát szürkére, fehérre vagy feketére festik.

Közülük is a leggyakoribb a szürke, amely az eladások 27,3 százalékát teszi ki, ezt követi a fehér 22 és a fekete 18 százalékkal. A fekete után a negyedik legnépszerűbb szín a kék, amely az új autóeladások 12,1 százalékát adja.

Ezzel megelőzi a pirosat (7,4%), az ezüstöt (5,4%) és a zöldet (2,8%). A Jato megjegyzi, hogy még az olyan autók esetében is, amelyeket élénk színekkel reklámoznak, mint például a Renault Clio, a legtöbb vásárló a hivalkodó árnyalatok helyett a visszafogott és semleges tónusokat választja.

A Fiat 500 és az új Renault 5 ad némi reményt. Az eladási adatok azt mutatják, hogy míg az új 500-asok 14 százaléka fekete, addig 12 százalékuk sárga és további 12 százalékuk arany színű. Emellett a piros (8%), a kék (7%), a zöld (3%) és a rózsaszín (3%) is az iparági átlag felett teljesít. A legmeglepőbb talán az, hogy míg a szürke az összes európai újautó-eladás 27,3 százalékát teszi ki, az új Fiat 500-asoknak csupán 2 százaléka ilyen színű.

Belül még sötétebb a helyzet

A tanulmány azt is megvizsgálta, hogyan választanak a vásárlók autójuk belteréhez, és az eredmények országonként jelentősen eltértek. A német és a brit vevők hajlamosak a prémium kidolgozást előnyben részesíteni: a németek 57, a britek 53 százaléka 500–1000 eurót is kifizet a bőrbelsőért.

Ezzel szemben Dél-Európában a szövetkárpit töretlen népszerűségnek örvend: a spanyol vásárlók 85 százaléka, valamint az olasz és francia vevők háromnegyede választja ezt a megfizethetőbb opciót.

Lehet, hogy az autónk színe nem határoz meg minket, de mindenképpen elárul rólunk valamit.