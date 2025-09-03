Repül az idő, amit mi sem bizonyít jobban mint, hogy a Lada 2101-es modell, a legendás Zsiguli, már 55 éves – és, hogy egy zseniális húszárvágással kanyarodjunk a témára – Schóbert Norbi pedig 23 éve vette feleségül Rubint Rékát.

A neves alkalmat, házassági évfordulójukat, nemrég meg is ünnepelte az ország talán legfittebb párja: Norbi Ladájával mentek randizni, amit még feleségétől kapott 13 évvel ezelőtt. A képeket elnézve az autó kicsattanóan remek formában van, lehet a garázsban ő is Réka videót nézi rongyosra titokban…

„Ma elmentünk Zsigulizni!” – írta a bejegyzéshez Norbi.

A Fiat 124 műszaki alapjaira épülő orosz típust különböző változatokban 1970-től egészen 1988-ig gyártották, VAZ-2102 típusjelzéssel még kombi verzió is készült belőle 1971 és 1985 között. A különböző változatokból 17 millió darabot adtak el, Magyarországon több mint 1 millió példány került forgalomba. Legendás népautó, ami a magyar utcakép része volt évtizedekig – ma már azonban valódi veterán, még a rozsdás, lelakott darabok is ritkák, így áruk egyre csak nő.

7 fotó

Gyári motorja 1,2 literes, négyhengeres benzines, ami 64 lóerőt termel. Ezzel a végsebesség 138 km/óra, a százas tempót pedig 23 másodpercig tart elérni.

Egy olyan OT-s példány – amilyen Norbinak is van – simán elszaladhat 6 millió forintos magasságokba, szóval ha lapul egy ilyen a nagyfater garázsában, ne hagyd, hogy gombokért eladja.