Pedig az eset valós, több helyi újság is beszámolt róla, a cikkekből pedig kiderült, hogy az önmagát elgázoló idős hölgy még bírságot is kapott.

A kamera felvételein elég jól látszik a felelőssége: az autós a lengyelországi Jastrzębie-Zdrójban kiszállt a Toyota Yarisból, ami ezt követően üresen gurulva áttörte a sorompót, majd elgázolt két embert, köztük a saját tulajdonosát is.

Egy sorompóhoz érkezve szállt ki, hogy parkolójegyhez jusson, de vélhetően nem tette parkoló (P) állásba a sebességváltót, így a fékről lelépve az autó gurulni kezdett, alapjáraton, kis sebességgel.

Ekkor a nő megpróbált visszaugrani a volán mögé, hogy megállítsa, de a földre esett, pont a hátsó tengely előtt, így a Toyota áthajtott a lábán. Két férfi sietett a segítségére – egyiküket szintén elgázolta a magától guruló autó, amely az ő lábán is áthajtott. Végül egy harmadik személynek sikerült hatékonyan megfékeznie a Toyotát.

Co tutaj się wydarzyło 😱😱😱⚠️⚠️⚠️pic.twitter.com/IX0pRMnmUY — StopCham (@Stop_Cham) July 13, 2025

A helyi rendőrség szóvivője az o2 portálnak nyilatkozva elmondta az ügy részleteit. „Az eset július 11-én történt. A rendőrök 8:56 körül kaptak bejelentést. A helyszínelés során megállapították, hogy egy 73 éves nő megállította a járművét, hogy parkolójegyet vegyen. Mivel az ablakon keresztül nem érte el az automatát, kiszállt az autóból. Egy pillanattal később az autó gurulni kezdett” – közölték.

Az esetet közlekedési balesetnek minősítették, a 73 éves nőt pedig megbüntették: „A jármű rögzítésének elmulasztása miatt pénzbírsággal sújtották” – olvasható a közleményben.

A Toyota sofőrjét megszondáztatták, és megállapították, hogy józan volt. A nőt lábfájdalommal kórházba szállították. A másik sérült személynek a bokája dagadt be az incidens után. Lengyelországban a jármű rögzítésének elmulasztása pénzbírsággal jár. A konkrét összeg változó, körülményektől függően 9 000 – 270 000 forint is lehet, különösen, ha a szabálytalan parkolás járdán történik. Ezen felül, ha a rögzítetlen autó veszélyt okoz a közúti közlekedésben, a minimális bírság 135 000 forintnyi lengyel zlotyi.