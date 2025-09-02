Az Icon of the Seas egy hatalmas hajó. A 365 méteres hosszával és 248 663 bruttó regisztertonna vízkiszorításával a világ legnagyobb üdülőhajója. 20 fedélzete van, és 7600 utast, valamint 2350 fős személyzetet képes befogadni. Egy ekkora hajónak komoly motorokra van szüksége, de vajon pontosan mekkorára?

Ha gigantikus motor kell, akkor a Wärtsilä számát tárcsázzák az óceánjárokat építő cége. A 10 legnagyobb üdülőhajóból nem kevesebb mint 7 Wärtsilä motorokat használ, és avilág legnagyobb belső égésű motorját is ők rakták össze.

Tudják tehát hogy kell behemót motort építeni, de az óceánjárok már nem egyetlen brutál óriás, hanem több szintén elképesztő méretű motorral haladnak. , az Icon of the Seas, hat ilyen monstrumot használ, hármat 14 hengeres (14V46DF) és hármat 12 hengeres (12V46DF) kivitelben.

A 12 hengeres motor súlya 184 tonna, hossza körülbelül 10,4 méter, szélessége 4,6 méter és magassága mintegy 3,7 méter. A 14 hengeres még ennél is nagyobb: 222 tonnát nyom és majdnem 12,2 méter hosszú. Tehát simán elférne benne egy belvárosi garzon, bútorokkal együtt.

A hat motor együttesen 89 310 kW (körülbelül 121 410 lóerő) maximális teljesítményt képes leadni, ezzel biztosítva a világ legnagyobb óceánjárójának energiaellátását és meghajtását. Ezek a motorok négyütemű, kettős üzemanyagú (Dual-Fuel) erőforrások. A lökettérfogatuk rendkívül nagy, hengerenként több mint 96 liter, ami a 12 hengeres esetén 1154 liter, a 14 hengeresnél 1346 összlökettérfogatot ad. A gázolaj mellett cseppfolyós gázzal LNG-vel is képesek üzemelni.

Ezek a gépek már inkább erőművek, mint motorok, kiszolgálnak egy teljes úszó várost. Hogy könnyebb legyen elképzelni a működésüket egyetlen motor óránkénti fogyasztását nézzük meg egy valósághű példán keresztül.

Vegyük a nagyobb, 14V46DF motort, ami 16 030 kW teljesítményű. Ha ez a motor 85%-os terhelésen üzemel (kb. 13 625 kW-ot ad le), akkor a fogyasztása óránként körülbelül 2,5 tonna gázolajat, vagyis nagyjából 3000 litert.

Óránként ennyit pöfög el, és nincs nagyon üres járat. Tehát a levegőbe brutális mennyiségű égéstermék jut. A Transport & Environment, sokat idézet tanulmánya szerint a Carnival Corporation, a világ legnagyobb luxushajó-üzemeltetője 2017-ben közel 10-szer több kén-dioxidot (SOx) bocsátott ki az európai partok körében, mint a kontinens 260 millió autója. A Royal Caribbean a második helyen végzett, az ő kibocsátásuk volt négyszerese az európai autóparkénak.