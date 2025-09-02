Vannak autók, amelyek egyszerű közlekedési eszköznek születnek, mégis idővel családtaggá, sőt legendává válnak. Andy Campbell kanadai nyugdíjas számára pontosan ezt jelenti a negyvenéves Toyota Tercel, amely nemcsak túlélte az évtizedeket, hanem több mint egymillió kilométerrel a háta mögött ma is hibátlanul szeli az utakat.

Campbell úr Új-Skócia egyik nyugodt falujában, Wyses Cornerben éli mindennapjait, távol a modern technológiák világától. Régi vágású ember, aki megbecsüli azt, amije van – és ebbe tökéletesen beleillik hűséges, 1985-ös Tercelje. Az autóban nincs digitális kijelző, sem tolatókamera, ez egy olyan kor lenyomata, amikor még kazettáról szólt a zene az autókban.

7 fotó

Az öreg Toyota minden funkciója működik, és a tulaj elmondása szerint gond nélkül teljesít hosszabb utakat is. A kilométer-számláló egyszer már átfordult, így a jelenleg mutatott 253 ezer valójában 1 millió 253 ezer kilométert jelent. Gazdája büszke erre az eredményre és reméli, együtt érik el a kétmilliós álomhatárt is.

A történet gyökerei a kilencvenes évek elejére nyúlnak vissza, amikor Campbell Halifaxban megvásárolta az aranyszínű Toyotát.

A karbantartásokat maga végzi az idős úr, és egy egész fészert telepakolt tartalék alkatrészekkel – kipufogótól kezdve motorblokkokon át futóműelemekig. Egyedül a futóműállítást bízza szakemberre.

Legyen hóvihar vagy csúszós út, az összkerékhajtás és a felezőáttétel gondoskodik róla, hogy biztonságban eljusson a A-ból B-be.

Ráadásul Campbell úrnak van egy „biztonsági tartaléka” is: egy 1986-os, szinte teljesen ugyanolyan Tercel, ugyanabban a színben, arra az esetre, ha az öreg bajtárs mégis feladná a szolgálatot.

A Tercel a Toyota kínálatában öt generációt élt meg 1978 és 1999 között. Az észak-amerikai változatot 1,5 literes, 63 lóerős motor hajtotta, amely bár nem tűnik erősnek, a könnyű karosszériának köszönhetően bőven elegendő lehet. A 4WD-változat különlegessége a felező áttétel és a dőlésszögmérő volt.

A modell neve is beszédes: a „Tercel” a „tiercel” szóból származik, ami hímsólymot jelent – ami épp olyan fürge és kitartó, mint amilyennek Campbell úr aranyszínű társa bizonyult az elmúlt négy évtizedben.

