A luxusautók világában nem ritka, hogy az utastérben annyi fabetét található, amellyel egy kisebb családi házat fel lehetne fűteni. De mi történik, ha valaki nem áll meg a díszítésnél, hanem egy teljes autót készít fából? A választ egy életnagyságú Bentley Continental GT adja meg, amelynek az ára legalább annyira meghökkentő, mint maga az alkotás.

A különleges darab Belgiumból származik és tengerészetben használt tikfából készült. A vázat két gerenda alkotja, az egész építési folyamat pedig több mint 3000 munkaórát vett igénybe – írja a Carscoops.

A modell a Bentley Continental GT harmadik generációját idézi, amelyet 2017-től egészen 2024-ig gyártottak. Az autó jellegzetes hűtőrácsa, lökhárítónyílásai és ovális fényszórói is gondosan kidolgozottak, bár az arányok néhól kissé eltérnek az eredetitől. A háromdimenziós emblémák viszont kifejezetten látványosak.

Az ajtók nyithatók, a belső térben pedig a valódi elrendezést követő műszerfal, középkonzol és ajtóbetétek láthatók. A fából faragott ülések ugyan egyszerűbbek, de a mintázat utal a Bentley jellegzetes, gyémántvarrásos bőr kárpitjára. A kerekek, gumik, sőt szinte minden elem fából készült – az acél tengelyek és az akril ablakok kivételével. Bár motor nincs benne, a fa-Bentley kormányozható, köszönhetően egy fogasleces kormányműnek.

A fa Continental körülbelül 907 kilogrammot nyom, vagyis jóval könnyebb a valódi GT-nél, amely 2,5 tonna. Az iparművészeti remek jelenleg egy floridai bemutatótermében áll, ahol valódi luxusautók között várta új gazdáját.

Az eBay-en meghirdetett fajárgány ára 98 900 dollár volt (33,6 millió forint), vagyis majdnem annyi, amennyiért használt, de valódi Bentley-ket is lehet vásárolni.

És, hogy kinek éri meg? Talán annak, aki már birtokol egy igazi Bentley-t, és szeretne mellé egy különleges, kézzel készült szobrot is, pusztán dísznek.

