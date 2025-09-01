Egy wisconsini (USA) autókereskedés alkalmazottja saját bőrén tapasztalta meg, milyen következményei lehetnek egy rossz viccnek: elbocsátották, miután feltöltött egy videót, amelyben azt állította, hogy egy egyedülálló anyának 10 ezer dollárral (3,3 millió forint) a listaár felett adott el autót.

Az értékesítő TikTok-fiókján megjelent videó rövid idő alatt több tízezres nézettséget ért el (azóta törölték). A felvételen a férfi mosolyog, miközben a videón ez a szöveg fut:

„Boldognak tűnsz…Köszi, épp most adtam el egy egyedülálló anyának egy autót 10 ezer dollárral drágábban.”

A videó tömeges felháborodást váltott ki: sokan a kereskedést támadták és negatív értékeléseket adtak az interneten. A Zeigler Honda of Racine viszont gyorsan cáfolta, hogy ilyen valaha megtörtént volna náluk.

A cég közleményében hangsúlyozta:

„Nagyon csalódottak vagyunk az értékesítő közösségi oldalán megjelent kijelentések miatt. Az állítás nem igaz, és függetlenül attól, hogy viccnek szánta-e, semmiképp sem tükrözi a Zeigler Honda of Racine és a Zeiger Auto Group értékeit. Bár fontosnak tartjuk a szólásszabadságot, munkatársainkat a tisztesség, igazságosság és szolgáltatói szemlélet magas szintjére kötelezzük – ezek itt nem érvényesültek.”

A férfit először felfüggesztették, két nappal később azonban végleg elbocsátották.

Utólagos bocsánatkérés

Az értékesítő később egy újabb TikTok-videóban kért bocsánatot:

„Ez egy érzéketlen vicc volt. Szeretnék elnézést kérni az egyedülálló anyáktól és minden nőktől. Magam is egyedülálló szülő vagyok, tudom, mennyi küzdelemmel jár dolgozni, gyerekeket nevelni és mindent elintézni nap mint nap.”

A videót állítólag azért találta viccesnek, mert szerinte teljesen „életszerűtlen” volt. Kérte továbbá, hogy a felhasználók ne támadják tovább a kereskedést, és elmagyarázta, hogy csatornája alapvetően szatirikus tartalmakra épül, valódi eseményeket nem szokott megosztani.

