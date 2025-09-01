Az iskolakezdés időszakában megszaporodnak a rendőrök az oktatási intézmények környékén, hogy támogassák a biztonságos közlekedést. Mégis érdemes felhívni a figyelmet néhány olyan veszélyforrásra, amelyek elsőre talán nem jutnak eszünkbe.

A hajnali, rossz fényviszonyok, az álmos, figyelmetlen gyerekek, a türelmetlen vagy feszült szülők, valamint a „csak bekukkantó” iskolai turisták egyaránt kockázatot jelenthetnek. Nemcsak általános közlekedési szabályokra van ilyenkor szükség, hanem olyan apró, mégis lényeges tanácsokra, amelyek sok kellemetlenséget megelőzhetnek.

A rendőrség munkatársai az alábbi tanácsokat emelték ki:

1. Vakító reggeli napfény és árnyékok

Ősz elején a nap alacsonyan jár – egy gyermek a fa vagy épület árnyékából szinte láthatatlanul léphet ki. Érdemes erre is figyelni járművezetőként.

2.Tájékozatlan elsősök

Azok a diákok, akik most kezdik az iskolát, sokszor nem ismerik az útvonalat: visszafordulnak, hirtelen átmennek az úton, vagy indokolatlanul megállnak. A gyerekek gyakran kiszámíthatatlanok, hirtelen kiléphetnek az útra, és sok esetben nem használják a zebrákat.

3. Reggeli figyelmetlenség

A gyerekek álmosan, sietve indulnak iskolába, ezért figyelmetlenebbek a szokásosnál.

4. Kerékpáros és rolleres gyerekek

Sok diák új közlekedési eszközzel érkezik az iskolakezdésre, csakhogy az iskolák előtt kavargó tömegben még rutintalanul használják a rollert vagy a biciklit, így a manővereik is nehezen kiszámíthatók.

5. Kerékpárt vagy rollert toló kísérők

És nemcsak a gyerekek érkeznek rollerrel vagy kerékpárral, de a szülők is. A legtöbb estben ők is tolják a járműveket a járdán vagy zebrán, ezzel szokatlan akadályokat képeznek.

6. Zavart, figyelmetlen gyalogos-magatartás

A tizenévesek körében már-már általánossá vált a fülhallgató használata, és az utcai telefonnyomkodás, ami figyelmetlenséghez vezet, nagyon balesetveszélyes.

7. Hirtelen megálló szülők

Az iskolák előtt sokan szabálytalanul parkolnak vagy fordulnak meg, hogy minél előbb letegyék gyermeküket. Kell-e mondani: mindez pillanatról-pillanatra kiszámíthatatlan helyzeteket teremt.

8. Sofőrök idegállapotban

És a szülők sokszor nemcsak a gyerek érdekében sietnek, hanem azért is, mert az idő szorításában vannak, hiszen ők is sietnek a munkahelyükre. Emiatt hajlamosabbak szabályszegésekre és kapkodásra.

9. Háziállatok

Talán meglepő, de gyakran előforduló veszélyforrás: reggelente sok szülő kutyát is sétáltat az iskola mellett, a diákot kedvence is elkíséri a suliba, és a pórázon futkározó állat éppúgy veszélyt okozhat, mint egy figyelmetlen gyerek.

10. „Iskolai turisták”

Végül egy kedves, ám veszélyes szokás. A kicsiket a nagyszülők, rokonok is gyakran elkísérik az első napokban, ők azonban sokszor nem ismerik a környéket, rossz helyen állnak meg vagy váratlan manővereket hajtanak végre.

Alábbi összefoglalónk pedig nem csupán szeptember 1-re, hanem az egész hétre hasznos tanácsokat szolgáltat: