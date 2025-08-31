Örök érvényű igazság, hogy sosem tudunk kellően résen lenni, ha a közlekedés közben ránk leselkedő veszélyekről van szó – ezért kiemelten fontos, hogy ne hagyjuk elterelni, elkalandozni a figyelmünket az útról.

Még akkor sem, ha a sokak szemében monoton autópályák valamelyikére visz az utunk, mert ott is bármikor bármi megtörténhet – az is benne van a pakliban, hogy elénk borul egy, a szemközti oldalon zajló útfelújításban tevékenyen részt vevő daru.

Ezt augusztus elején testközelből élte át egy kínai autós, aki a jó reakcióidejének és némi szerencsének köszönhetően került el egy olyan balesetet, ami igencsak súlyos kimenetellel járhatott volna.

A szecsuáni Csengtu közelében borult fel a daru, melynek gémje átcsapódott a sűrű útszakasz másik, a forgalom számára megnyitott oldalára. Több ellenkormányzás segítségével a sofőr kikerülte a hirtelen az útra kerülő akadályt, sőt, csodával határos módon a szalagkorláttal való találkozást is megúszta, miután félrerántotta a kormányt.

Egyelőre vizsgálják, miért borulhatott fel a daru – jegyezte meg az ijesztő jelenet kapcsán a Sun.

