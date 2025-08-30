Le is zárták az M5-ös autópályáról az M0-s autóútra vezető felhajtót, miután péntek délután Gyál közelében egy személyautó furgonnak ütközött, majd egy kamion pótkocsija alá szorult.

Utoléréses baleset történt, melyet követően a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók drótkötéllel és tűzoltóautó segítségével vontatták ki a személyautót a pótkocsi alól. Mielőtt helyszínre értek volna a tűzoltók, az autó vezetőjét a helyszínen tartózkodók szabadították ki.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a mentők egy embert kórházba szállítottak.

Furgonnak ütközött, majd egy kamion pótkocsija alá szorult egy személyautó péntek délután Gyál közelében az M5-ös... Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2025. augusztus 30., szombat

Hónapokkal ezelőtt az M5-ös egy másik felhajtóján történt szürreális baleset. Az esetről – aminek következtében még a kapu is kidőlt – itt számolt be a Vezess: