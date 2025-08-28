Nem mindennapi bejegyzés jelent meg a közösségi médiában: egy sofőr nyíltan vállalta, hogy veszélyes manővert hajtott végre Debrecen felé haladva. A fehér BMW-t vezető férfi bevallotta, hogy hibázott, és majdnem tragédia lett belőle.

„Ma 12 körül Debrecen felé én voltam az a bunkó f*szparaszt sofőr fehér BMW-vel, aki úgy döntött, hogy kamionokat előz. A szembejövő fehér autónak így le kellett húzódnia 1 kerékkel az út szélére, mert nem engedtek vissza a sávba, és muszáj voltam teljesen előzni a sort, mert különben belezúgtam volna a tér-idő kontinuumba. Ha olvasod, kedves fehér szembejövő autós, innen is bocsánatot kérek a traumáért, én is besz*rtam, és legközelebb inkább maradok a kamionok mögött, élvezem a lassú élet filozófiáját. Még egyszer bocsánat, nem sokon múlt, köszönöm, hogy fejben ott voltál és kapcsoltál…”

– írta a BMW-t vezető autós egy Facebook-csoportban.

Bocsánatkérése becsülendő, de ennél csak az lett volna jobb, ha ez a poszt meg sem születik, tehát nem kezd veszélyes előzésbe az emberünk. Reméljük, a jövőben kerülni fogja a hasonló helyzeteket. A történet szerencsésen végződött, senki nem sérült meg, de a felelőtlen viselkedés könnyen a hírekben végződhetett volna.

Mit mond a KRESZ az előzésről? Előzni abban az esetben szabad, ha az előzés céljából igénybe venni kívánt forgalmi sáv olyan távolságban szabad, hogy –

figyelemmel az előzni kívánó és a megelőzendő jármű sebessége közötti különbségre –

az előzés a szembejövő forgalmat nem zavarja;

az előzni kívánó jármű előtt ugyanabban a forgalmi sávban haladó másik jármű előzési

szándékot nem jelzett;

a vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül

vissza tud térni. Az előzési szándékot – ha az előzés irányváltoztatással jár – irányjelzéssel jelezni kell. Tilos előzni: kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt;

villamost közvetlenül olyan megállóhely előtt, ahol az utasok fel- és leszállása az úttestről,

illetőleg az úttestre történik;

forgalom van, vagy záróvonal van felfestve és az előzés annak érintése nélkül végrehajtható;

útkereszteződésben és közvetlenül útkereszteződés előtt, kivéve ha a forgalmat rendőr vagy

fényjelző készülék irányítja, és az előzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár,

ha a járművel csak jobbról szabad előzni.

Sokan értékelték kommentben az őszinteséget, ugyanakkor ez jó emlékeztető minden közlekedő számára, hogy elég egyetlen rossz döntés ahhoz, hogy életek kerüljenek veszélybe. Legközelebb talán tényleg érdemes inkább „élvezni a lassú élet filozófiáját”.