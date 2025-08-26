Kínában még 2020-ban adtak át nem éppen hétköznapi módon egy hidat: egy folyó felett ível át a kantoni, kétszer kétsávos Haicsucsung híd, melynek különlegességét az adja, hogy az egyik hídfőjénél kettéválik az útpálya, ugyanis az ott található kis házat nem lehetett elbontani. Mint arról korábban a Vezess beszámolt, tulajdonosa makacsul ragaszkodott az ingatlanhoz, mert a kárpótlásként felajánlott lakás nem felelt meg neki: állítása szerint az egy hullaház mellett volt.

Az évek folyamán már-már látványossággá nőtte ki magát a betonfalakkal körülvett gödörben lévő, 40 négyzetméteres ingatlan. A környező autópályát áprilisban adták át, azonban a ház tulajdonosa még annak ellenére is kitartott, hogy 1,6 millió jüan, átszámítva 76 millió forintnak megfelelő kártérítést ajánlottak fel neki, mivel nem fogadta el, hogy azt két részletben akarták folyósítani. Mindenki más elköltözött a környékről, és utólag ő is megbánta, hogy nem tett így – írja az Oddity Central.

Hónapokkal később újabb fordulat állt be a történetben: amióta megnyitották a sztrádát, jobbára élhetetlenné vált az ingatlan a rendszeres forgalom és a nap 24 órájában azzal járó zaj miatt. Amíg lehetett, kitartott a család, de a helyi beszámolók alapján nemrégiben elköltöztek – nem tudni, hogy pontosan mikor, de az előző hónapban már felfigyeltek a betört ablakokra és az egyre burjánzó gazra.

Az egyik hírügynökség megkeresésére a család elárulta, hogy egy közeli városban bérelnek házat, azonban az elhagyatott ház sorsa még nem dőlt el: ha le is bontatnák az ingatlant, az eredetileg felajánlott kártérítés töredékét kapnák csak meg.

Már Egyiptomban is volt példa hasonló útépítési anomáliára. A részletekről a Vezess alábbi cikkében számoltunk be: