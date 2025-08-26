Egy tiszakécskei nő tett bejelentést augusztus 24-én hajnalban arról, hogy eltűnt az autója. Elmondása szerint a kocsit a házuk előtt hagyta, nem zárta be, mert biztonságosnak ítélte a környéket, ráadásul a kulcsot is a gyújtásban felejtette.

A jármű egy földúton került elő, összetörve, defektes kerékkel, felnyitott motorháztetővel. Az anyósülésen egy férfi aludt. Kiderült, hogy a tolvaj balesetet szenvedett a kocsival, majd miután nem tudott továbbmenni, egyszerűen álomra hajtotta a fejét. A férfivel szemben felmerült a bódult vezetés gyanúja, ezért a rendőrök vér- és vizelet-mintavételre előállították.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a 18 éves fiatal az éjszaka két másik autót is megpróbált beindítani. Ezeket szintén nem zárták be. A tolvaj mindkettőnek megbontotta a gyújtáskapcsoló alatti burkolatát, de egyik járművet sem tudta elindítani. Egyikből azonban elvitt egy GPS-t, amit a rendőrök megtaláltak nála, és visszaadták a tulajdonosának.

A férfit őrizetbe vették.