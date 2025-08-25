Gyakran bosszúságot okoztak a közeli tóhoz látogatók a németországi Störmthalban, ugyanis ahelyett, hogy a fizetős parkolót vették volna igénybe, autóikat órákra a mindössze 500 lakost számláló faluban hagyták – írja az Auto Bild.

Ezért a helyi tanács úgy döntött, hogy táblákkal számolja fel a parkolási anomáliát; ezek két órában maximálták a várakozás idejét. Az intézkedés azonban nem a kívánt hatást érte el: ahelyett, hogy megkönnyebbülést hozott volna a helyieknek, a túlzott bürokrácia tankönyvi példájává vált, így csak még inkább elburjánzott a káosz.

„Kék táblák erdejét kaptuk”

Az ominózus, csupán 400 méter hosszú szakaszt összesen tizenhat táblával árasztották el

– parkolóhelyenként eggyel, és mindegyikhez ugyanazt, a parkolókorong használatára használatára figyelmeztető kiegészítő táblát is kihelyezték. Az eredeti szándék pedig más sem volt, mint a kétórás korlátozás bevezetése, amihez egyetlen táblát kellett volna kicserélni. „Ehelyett kék táblák erdejét kaptuk” – jegyezte meg kritikusan Marc Etzolt, a település polgármestere.

A großpösnai önkormányzat azzal védekezik, hogy jogilag csak így lehetett biztosítani, hogy a Störmthal-tóhoz érkezők ne parkolóként tekintsenek a falura, mivel nem egy folyamatos parkolósávról, hanem különálló parkolóhelyekről van szó. Elárulták azt is, hogy a táblák telepítése így is zsebbenyúlós beruházás volt, ugyanis körülbelül 5000 eurót, átszámítva csaknem kétmillió forintot kóstált.

Természetesen a lakók tetszését sem nyerte el a kék táblák kavalkádja, aminek ritkításában reménykedik Etzolt is. Az önkormányzat már vizsgálja annak lehetőségét, hogy legalább néhány táblát el lehet-e távolítani a szebb összkép oltárán.

Bírságolhatják a szabálytalan parkolókat

Becslések szerint 20-25 millió közlekedési tábla található Németországban, a szabályok több mint hatszázfélét tartanak számon. A parkolókorong nélküli, illetve a nem megfelelően beállított parkolókoronggal történt parkolásnak is lehetnek következményei: persze a bírság mértéke függ a szabálytalanság időtartamától, de akár 40 euróra (kb. 15 ezer forintra) is rúghat. Hasonló szankciókat vonhat maga után a nem megfelelő helyre vagy nem jól látható módon kihelyezett parkolókorong.

