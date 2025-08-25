Politikai hátszéllel kapott nagy lendületet a napokban az alábbi két modell, amelyik két korszak meghatározó járműve volt, ha a hazai utcaképet nézzük. Két igazi igásló, olcsó bekerülési költséggel és szintén olcsó fenntartási költséggel.

A sztori röviden annyi, hogy Hadházy Ákos politikus egy Dacia Dusterrel menekült Hatvanpuszta környékén, mert egy Suzuki Wagon R+ üldözőbe vette. A Cobra 11-be illő jelenet végén a Suzuki felborult, miután a sofőrje oldalról nekiütközött a Daciának és a kerekek vélhetően összeértek.

Szólva a hazai autózás két igazi ékköve, valódi igáslova, túlélője és nagy kedvence kapott 15 perc hírnevet, ugyanis a Suzuki Wagon R+ és a Dacia Duster is igen közkedvelt modell Magyarországon. A Suzuki esetében talán jobb múltidőbe tenni a dolgot, hiszen manapság már egyre kevesebb jön szembe – az egyébként Esztergomban is gyártott – japán kisautóból.

Szimpla helyváltoztatásra, hétvégi bevásárlásra, piaca járásra, méhészkedésre (síkba dönthető a hátsó ülés!), környékbeli munkába járásra a 2000 és 2006 között gyártott Suzuki Wagon R+ okos választás lehet még most is, talán a legokosabb, ha az autóra szánható összeg nem több mint 300-500 ezer forint. Kívül apró, belül tágas és árához képest egyedülállóan sok problémamentesen megtehető kilométert ígér.

„Láncos benzinesei kitartóak, korrózióvédelme elfogadható, a Wagon R+ alkatrészára pedig igen alacsony. Tulajdonképpen csak a láncos szelepvezérlésű, 16 szelepes dízellel kár kockázatot vállalni ebben az árkategóriában, mert a DDIS-sel lényegesen több baj lehet, mint a szívócső-befecskendezéses szívó benzinesekkel. Nem azért, mert a kis dízel a FIAT-é, egyszerűen azért, mert sokkal összetettebb és fejlettebb technikával lesz 69 lóerős egy 1,25 literes dízelmotor, mint 76 egy 1298 köbcentis benzines”

– írta korábban erről a Suzuki modellről használtautó-szakértő kollégánk, Szörényi András.

A 2003-as modellfrissítéssel a dízel mellett egyetlen benzines maradt a kínálatban. Az Ignisből átvett 1328 köbcentis négyhengeres a VVT változó szívószelep-vezérléssel 94 lóerős. Nagyon ritka, de a Wagon R+ összkerékhajtással is létezik.

Sajnos légkondicionálós használt Suzuki Wagon R+ nem sok akad, és amikor megveszel egy használtat, még lehet, szomorkodsz kicsit, hogy ezt dobta a gép, ám az a megbízhatóság és kiszámíthatóság, amivel szolgálni fog, naggyá teszi.

A Dacia olcsó SUV modellje, az első generációs Duster évekig a legnépszerűbb jármű volt, ha valaki új hobbi-terepjáróban gondolkozott. 2010-ben a Duster 2,8 millió forintba került – alacsony ára főleg a Logannal és más Renault-Nissan modellekkel több mint 50 százalékban közös alkatrészeknek, továbbá az olcsón dolgozó román munkáskezeknek volt köszönhető. 4,32 méteres karosszériája tágas belső teret és méretes csomagtartót zár körül (408-1570).

Az első generációs modell itthon az 1,5 dCi, 110 lóerős motorral volt a legnépszerűbb, és sokan vették összkerékhajtással. És a legfélelmetesebb az, hogy itthon a 2010-2011-es Dusterek 2-2,5 millió forintért cserélnek gazdát. De egy keveset futott, jól karbantartott példány akár a 3 milliót is karcolhatja.