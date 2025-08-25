Világszerte megszámlálhatatlan közlekedési tábla irányítja az autósokat nap mint nap, de akad egy különleges tábla, amelyből tudomásunk szerint csak egyetlen darab létezik. Ez a tábla a németországi Olsberg városában található és elsőre vicces lehet, ám valójában nagyon is praktikus.

Az Olsbergbe látogató autósok ugyanazzal a bosszantó problémával szembesülnek: a navigáció szoftvere rendre rossz útvonalra irányítja őket.

A település vezetése ezért egy egyedi közlekedési táblát állított fel, amely egy zsákutcát ábrázol, mellette pedig nagy betűkkel olvasható a figyelmeztetés: „Achtung – Navi-Fehler” (Vigyázat – navigációs hiba).

Az ötletes megoldásnak köszönhetően állítólag jelentősen csökkent a téves behajtások száma, a lakók pedig fellélegezhettek – írja a focus.de, ahol a tábláról készült fotót is meg lehet nézni.

De az Olsberg városában kihelyezett felirat nem az egyetlen különleges tábla Németországban: az észak-németországi Anklamban a nyári hónapokban egy tábla a pincérekre figyelmeztet.

A piktogram egy tálcát egyensúlyozó pincért ábrázol, és nem véletlenül, hiszen a piaci forgatagban, ahol a kávézók és éttermek dolgozói folyamatosan cikáznak az asztalok és az úttest között, ezzel a közlekedési táblával igyekeznek felhívni a jelenségre az autósok figyelmét. És ehhez társul még egy 10 km/h-s sebességkorlátozás is, hogy a járművek biztosan lassítsanak.

Az anklami városháza ugyan elismeri, hogy a tábla nem hivatalos közlekedési jelzés, ám így is komoly szerepet játszik a biztonságos közlekedésben.