Kevés ijesztőbb dolog van vezetés közben, mint amikor egy dühösnek tűnő darázs vagy méh repül be az autóba. A helyzet egy pillanat alatt pánikot okozhat, pedig ilyenkor a legnagyobb veszélyt nem a rovar csípése, hanem a sofőr hirtelen reakciója jelenti.

Íme néhány tanács, mit csináljunk ha hívatlan vendég zavarja meg az utazást.

Őrizd meg a nyugalmad

Ne ess pánikba

Koncentrálj a forgalomra

Ne ingereld a rovart gyors mozdulatokkal, ne hadonássz, és ne csapkodj

Csökkentsd a sebességet, húzd le a jármű összes ablakát, és ha szükséges, kapcsold be a vészvillogót

A huzat az esetek többségében eltávolítja a nem kívánt betolakodót.Ha szükségét látod, állj meg az út jobb szélén vagy a legközelebbi parkolóban

Ne ugorj ki egyből az autóból, nézz körül, mielőtt kiszállsz

A rovar előbb-utóbb magától kirepül, ha ezt nem teszi, akkor óvatosan tereld ki valamilyen tárggyal

Az erős és tartós kánikula időszakos csapadékkal megsürgette a gyümölcsérést, ezek együtt pedig olyan mértékben kedveznek a darazsaknak, hogy azok tömegesen elszaporodhatnak, magyarázták korábban a szakemberek. Az enyhe tél miatt több megtermékenyített királynő tud áttelelni, és mivel hamarabb indul be a tavaszi melegedés, gyorsabban is tudnak szaporodni a darazsak.

A darázs csípése kellemetlen ugyan, de egy közúti balesetnél sokkal nagyobb probléma, ezért a legfontosabb szabály: ne a rovarra, hanem az útra figyeljünk! Ha pedig tudsz róla, hogy az autóban méhcsípésre allergiás utas tartózkodik, akkor inkább ne húzd le az ablakot menet közben, nehogy valami berepüljön. Inkább kapcsold be a légkondit.

A Vezess alábbi cikke remekül rávilágít, mi történhet, ha nem vagyunk higgadtak ilyen esetben: