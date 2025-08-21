A Dubai Duty Free elvileg ugyanolyan adómentes reptéri üzlet, mint több ezer másik hasonló a világon. Ami különlegessé teszi, az a nyereményjáték, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend az Egyesült Arab Emírségekbe érkező, illetve innen távozó utazók körében. A sorsjegyeket meglehetősen borsos áron, 500 dirhamért, azaz kb. 46 ezer forintért kínálják, viszont egy sorsoláson legfeljebb 2500 jegy vesz részt, ezért az esélyek egészen jók. Ami a nyereményeket illeti, készpénzért és autóért lehet játszani, és egyikben sem garasoskodnak a játék szervezői.

10 fotó

A 22 éves Maryam Fahad Al Nowais egy bankban dolgozik ügyfélkapcsolati menedzserként, és legutóbbi utazása alkalmával úgy gondolta, életében először megkockáztathat egy sorsjegyet.

Bízunk benne, hogy nem ez volt élete legjobb döntése, hiszen még évtizedek állnak előtte, karrier, család, szerelmek és utazások. Mindenesetre a sorsjegy visszatekintve alighanem benne lesz a Top 5-ben, mert a 46 ezer forintos nevezési díj ezerszeresének megfelelő nyereménnyel lett gazdagabb.

A hölgy a tegnapi (augusztus 20.) sorsolás óta ugyanis egy Mercedes-AMG GT 43 Coupé boldog tulajdonosa, ami az Emirátusokban 473 900 dirhamtól (ez 43,8 millió Ft-nak felel meg) vásárolható meg, míg Magyarországon valamivel feljebb, 51,4 millió forintnál indul.

A Mercedes-AMG GT 43 Coupé a nagyobb testvérek nyolchengeres motorjai helyett egy 421 lóerős négyhengerest alkalmaz; a 48V-os lágy hibrid technológiával kiegészített turbómotor 4,6 mp alatt gyorsítja 0-ról 100 km/órára az autót, a végsebesség 280 km/óra.

A dubaji nyereményjáték egyébként online is játszható, azaz nem kell a helyszínen lenned, hogy játssz és nyerj, viszont a nyereményt személyesen kell átvenni 90 napon belül. A Dubai Duty Free 1989 óta futtatja a sorsjátékot, a 35 év alatt harmincnégy olyan ember volt, aki kétszer is nyert.

Ugyanazon a napon, amikor Maryam Fahad Al Nowais kisasszony elsétált a Mercedes kupéval, egy indiai utas, bizonyos Nadeera Noushad egy BMW 740i M Sport szedánt húzott be – az sem rossz nyeremény.