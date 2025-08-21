A légi bemutató a hazai Gripen vadászgépek nemzeti színű füsttel szelték át az eget, de hármas kötelékük többször is visszatért különböző formációkban. Az Országház feletti égbolton láthatott JAS 39 típusú vadászgépekkel a Magyar Honvédség hazánk légterének biztosítása mellett jelenleg Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, valamint a balti légtérrendészeti misszió vezető nemzeteként Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait is ellátja – olvasható a Honvedelem.hu közleményében.

A Gripeneket és a kecses L-39NG sugárhajtóműves kiképző és könnyű harci repülőgépeket a Magyar Honvédség szállító repülőgépei követték, köztük a Falcon 7X, az Airbus A319, valamint az egyik legújabb büszkeség, a KC-390 Milennium többfunkciós katonai szállítógép.

A légi parádé egyik leglátványosabb eleme a H145M helikopter bemutatója volt, amely alacsony magasságon mutatta meg, mennyire mozgékony. A harc és bukófordulókat bemutató helikopterek forgással és „meghajlással” búcsúztak a közönségtől, majd egyikük az esti budapesti tűzijátékot „beelőzve” infracsapdákat vetett ki.

Laikusok számára joggal merül fel a kérdés, hogy mire való az infracsapda?

Ez a katonai repülők és helikopterek önvédelmi eszköze, mellyel megtéveszthetik a feléjük közeledő infravörös önirányítású rakétákat. Ez egy pirotechnikai eszköz, mely az indító járműről kilőve meggyullad, és igen magas hőmérsékleten ég pár másodpercig, erősebb infravörös sugárzást kibocsáltva, mint a védett eszköz.

Veszélyhelyzetben, a rakéta közeledésének érzékelésekor, egyszerre lőnek ki több csapdát, miközben a repülőgép kitérő manővert végez. Olyan esetekben, amikor a repülőgép kiszolgáltatott helyzetben van (pl. fel- vagy leszálláskor) folyamatosan, sorozatban indítják az infracsapdákat.

A víz feletti repülések biztonságát az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred, valamint az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred szavatolta a rendőrséggel és a vízirendészettel szoros együttműködésben.

