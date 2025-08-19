Hihetetlen jelenetnek lehettek tanúi a rendőrök a kelet-szlovákiai Pavlovce nad Uhom község határában: egy Škoda Feliciát állítottak meg, amelyben nem kevesebb, mint tizennyolc ember utazott – írta a Paraméter.sk.

A kocsit egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette. Rajta kívül további tizenhét személy préselte be magát az utastérbe, amelyet gyárilag mindössze öt utas szállítására terveztek.

Köpnyi-nyelni nem tudtak a rendőrök, amikor meglátták ezt az autót 1

A rendőrség szerint az ilyen utazás rendkívüli kockázatot jelent mind az utasok, mind a közlekedés többi résztvevője számára, hiszen egy esetleges baleset során súlyos, akár végzetes következményekkel járhat.

A sofőrt megbírságolták, a továbbhaladást megtiltották számára. Az összes utasnak önállóan kellett eljutnia oda, ahova indultak.

