Súlyos közlekedési káosz alakult ki a dél-ausztriai A2-es autópályán vasárnap, Laßnitzhöhe térségében, amikor egy kamion üzemanyagtartályából több mint 150 liter gázolaj ömlött az aszfaltra. Az üzemanyag miatt összesen 33 jármű csúszott össze – közölte hétfő délután az osztrák rendőrség.

Egy vasrúd okozta a bajt

A nyomozás eddigi adatai szerint egy 30 centiméter hosszú vasdarab okozta a balesetet. Az autópályán heverő rúd a nyerges vontató alá szorult és felszakította a jármű üzemanyagtartályát. A kamion zöldséget és húst szállított, a 43 éves sofőr azonnal félreállt, hogy figyelmeztesse a mögötte érkezőket. Egy autós rögtön hívta a segélyhívót, de a figyelmeztetés ellenére is tömegkarambol lett a vége.

Csak könnyebb sérülések

A balesetben összesen 29 ember sérült meg, szerencsére mindannyian könnyebben. Tíz embert szállítottak kórházba, köztük egy 18 éves nőt, akit mentőhelikopter vitt a grazi klinikára. De ő már elhagyhatta az intézményt. Két sérültet még mindig kórházban ápolnak, állapotuk stabil.

A mentési munka

A helyszínen hat tűzoltóság mintegy 90 emberrel dolgozott.

Az útra folyt üzemanyag felszívásához közel 800 kilogramm kötőanyagot használtak.

A járműveket több autómentő cég szállította el.

Az autópályát órákra teljesen le kellett zárni, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki. A forgalmat a Pyhrnautobahn (A9), valamint a Brucker Schnellstraße (S35) és a Semmering Schnellstraße (S6) felé terelték. Este 11 órára az egyik sávot újra megnyitották, így fokozatosan megindulhatott a közlekedés.

A keletkezett anyagi kár pontos mértékét a hatóságok még vizsgálják, de a baleset már most az egyik legnagyobb idei autópályás karambolként került be az osztrák közlekedési krónikába.

