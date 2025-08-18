Megáll az ész #107 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 👀 Ma is egy olyan esetet hoztunk, ami odafigyeléssel, csak a vezetésre koncentrálással elkerülhető lett volna. 🚛 Egy kamion a külső sávban, mellette pedig egy személyautó haladt az M1-en, Szárliget közelében. 📱 Az autó sofőrje egy pillanatig vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, ennek köszönhetően a terelésbe hajtott, elvitt néhány táblát, visszarántotta a kormányt, oldalba találta a mellette szabályosan közlekedő kamiont, majd driftelve a szalagkorlátnál állt meg. 🤗 Szerencsére nem sérült meg senki. Köszönjük azoknak, akik megálltak segíteni! ❗️Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! ❗Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! ❗️Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg! ❗️Ha fáradt vagy, állj meg pihenni! 👨‍👩‍👧‍👦 A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a távolságot, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ❓ Sokakban megfogalmazódhat a kérdés, hogy ott van a terelés, de nem látnak munkavégzést. Röviden válaszolunk rá: ℹ️ Jelenleg az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkálatai zajlanak már a főpályán és tavaly ősz óta a pályán kívül is. 🏗️ A belső elválasztósávi munkák ütemezett elvégzéséhez csak egy hosszan kiépített terelés tud folyamatos haladást biztosítani a kollégák számára. Itt: 🔺 Kikerül a növényzet, rendbe rakjuk a meglévő vízelvezető rendszereket 🔺 Üzemi átjárókat, vészhelyzeti leálló öblöket is építünk, hogy a bővítés idején, ha műszaki probléma adódna, a lehető leggyorsabban ki lehessen állni a forgalom alatt lévő sávból, illetve a mentés is gyorsabb lehessen. 🔺 A hidakat, felüljárókat át- vagy teljesen újra kell építeni, így a szükséges közbenső támaszok építése is itt történik. 🚫 Amennyiben nem egy hosszú, hanem több rövidebb szakaszon épülne ki terelés, úgy sokkal több alkalommal lenne 1 sávra szűkítve a pálya a terelések építése-bontása miatt. ℹ️ Ami még fontos: a jelenlegi sávelhúzás már előkészülete a bővítés következő ütemének is. 🎞️A bővítés különböző szakaszairól hamarosan egy látványos animációval is jelentkezünk! 🛣️ Természetesen a bővítés teljes ideje alatt folyamatosan biztosítjuk a 2x2 sávon történő haladást. ❗️ Addig is kérjük, hogy a terelésben engedélyezett 80km/h sebességet mindenki tartsa be! Például Óbarok-Tatabánya szakaszon a 80-at betartva csupán 3,5 perccel több a menetidő, ahhoz képest mintha 130 km/h-val mennénk. 👷🏼Köszönjük a türelmet! #mkif #pályánvagyunk #közösenveletek #közlekedjbiztonságosan #közlekedésbiztonság #baleset #autópálya #police