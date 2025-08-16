2025. augusztus 12-én és 13-án a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve kiemelt ellenőrzést végzett a főváros buszsávjaiban. A két nap során a rendőrök összesen 54 esetben intézkedtek.

Mint a rendőrség beszámolójából kiderül helyszíni bírságot összesen 47 személlyel szemben szabtak ki. A legtöbb intézkedés – 36 eset – a buszsáv jogosulatlan használata miatt történt.

Ugyanakkor számos más szabályszegés miatt is intézkedniük kellett. Így három járművezetőt a műszaki érvényesség lejárta, egyet az orvosi érvényesség lejárta, egyet a záróvonal átlépése, egyet a megállásra vonatkozó szabályok megszegése, egyet a gyalogos elsőbbség meg nem adása, két járművezetőt az útburkolati jelzés figyelmen kívül hagyása, és további két sofőrt az út vonalvezetésének nem megfelelő követése miatt bírságoltak meg.

Ezen túlmenően egy sofőrt engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő. Három szabálysértési feljelentés született: egy esetben bukósisak nem megfelelő használata, valamint kivont gépjárművel való közlekedés miatt. Közigazgatási bírságot három járművezető kapott biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

A legérdekesebb talán annak a sofőrnek az esetet, akit megkülönböztető fényjelzés jogosulatlan felszerelése miatt büntettek meg. Sajnos a rendőrség nem részletezte, hogy tűzoltónak, mentőnek, netán rendőrnek álcázta magát az autós.

