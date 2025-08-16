Súlyos testi sértés okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat egy autóssal szemben a Budakörnyéki Járási Ügyészség.

A vádirat szerint az ügy vádlottja soha nem rendelkezett járművezetői engedéllyel, ennek ellenére 2023 karácsonyán Nagykáta irányából Jászberény felé, ittasan vezetett egy személygépkocsit. Az autóban mellette ült élettársa is.

Jogsija sosem volt, ittasan okozott balesetet 1A férfi az ittassága és az eltúlzott sebessége miatt a nappali látásviszonyok és jóminőségű, aszfaltozott úttest ellenére sem tudta a gépkocsit az úton tartani. Egy balra ívelő kanyarban letért az útról, és az autó tetejére borulva a vizesárokban állt meg.

A vádlott élettársa súlyos sérüléseket szenvedett.

