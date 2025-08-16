Súlyos testi sértés okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat egy autóssal szemben a Budakörnyéki Járási Ügyészség.

A vádirat szerint az ügy vádlottja soha nem rendelkezett járművezetői engedéllyel, ennek ellenére 2023 karácsonyán Nagykáta irányából Jászberény felé, ittasan vezetett egy személygépkocsit. Az autóban mellette ült élettársa is.

A férfi az ittassága és az eltúlzott sebessége miatt a nappali látásviszonyok és jóminőségű, aszfaltozott úttest ellenére sem tudta a gépkocsit az úton tartani. Egy balra ívelő kanyarban letért az útról, és az autó tetejére borulva a vizesárokban állt meg.

A vádlott élettársa súlyos sérüléseket szenvedett.

Az itass vezetés nem újdonság, a rendőrség harca az ittas sofőrök ellen sem: