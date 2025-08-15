Újabb márkakereskedésekkel bővít Magyarországon a BYD – jelentette be a kínai márka hazai importőre. 2025 negyedik negyedévében Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és egy új budapesti helyszínen nyílnak meg autószalonjaik.

A hálózatbővítés célja, hogy a márka mihamarabb teljes országos lefedettséget érjen el, és járműveit eljuttassa a magyar vásárlókhoz.

Az új márkakereskedésekben a BYD teljes modellpalettája elérhető lesz – az elektromos járművektől a konnektorról tölthető hibridekig, a szalonokhoz szerviz is tartozik.

Komoly múlttal és tapasztalattal rendelkező partnerek is csatlakoznak a kínai gyártó hálózatához, így az Autócentrum Szabó, a JP Auto és a Pappas Auto is része a bővítésnek. A márka járművei jelenleg Budapesten, Győrben, Pécsett és Szegeden érhetők el.

2025 első hét hónapjában a BYD 51 százalékkal több autót helyezett forgalomba hazánkban, mint a tavalyi azonos időszakban. 1005 autójuk kapott magyar rendszámot, amelyek közül a Seal U szabadidő-autó volt a legnépszerűbb.

