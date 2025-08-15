Szokatlan és nyugtalanító baleset történt egy Ford Mustang Mach-E részvételével San Francisco környékén, az Egyesült Államokban. Ahogy azt egy közelben haladó sofőr videóra vette, az elektromos SUV nagy sebességgel száguldott az autópályán a szalagkorlátot súrolva, pillanatokkal azelőtt, hogy egy felhajtónál egy másik járművel ütközött volna.

A felvételen egy zöld Mach-E látható bekapcsolt vészvillogóval, amint a falnak csikordulva súrlódik. Az utastérben a sofőr ébernek tűnik, de mindkét kezét felemelve, a kormánytól elvéve tartja, látszólag kétségbeesett állapotban van, vagy imádkozik.

Váratlan ütközés

A helyzet gyorsan súlyosbodott, amikor a jármű egy felhajtóhoz ért. Mivel nem volt az útját megállító szalagkorlát, a Mach-E belehajtott egy vélhetően piros Mitsubishi Mirage-ba, amely jobbról próbált besorolni.

Az ütközés hatására a kisebb autó felborult. Mindkét jármű kinyílt légzsákokkal állt meg. A jelenetet rögzítő Marty.Byrde3 nevű TikTok-felhasználó szerint mindkét sofőr súlyosabb sérülések nélkül megúszta az esetet.

Rejtély, mi okozta

A videó alapján nehéz megállapítani, hogy a jármű hibásodott-e meg, vagy a sofőr más okból, például rosszullét, mentális állapot, pánik miatt vesztette-e el az uralmát a kocsi felett.

A Ford ezen típusában fejlett vezetéssegítő rendszer érhető el, ez a BlueCruise. Az észak-amerikai piacon elérhető 1.5 verzió képes arra, hogy lassabb jármű mögé érkezve ne lassítson, hanem kikerülje azt, méghozzá a vezető beavatkozása nélkül. Itt láthatóan nem ez volt a szituáció, de nyilván használhatta a sofőr az átlagos tempomatfunkciót is.

Elvileg minden vezetéssegítő azonnal lekapcsol, ahogy a sofőr a gáz- és fékpedálokhoz ér, vagy elfordítja a kormányt. Mivel a sofőr láthatóan nem birkózott a volánnal, kétséges, hogy milyen volt a kormányzás állapota.

Az furcsa, hogy az automatikus vészfékező rendszer miért nem aktiválódott, amikor az autó először a korlátnak csapódott, vagy közvetlenül a végső ütközés előtt.

Ilyen kritikus helyzetekben a sofőrök a rögzítőfék gombjának ismételt megnyomásával vészmegállást hajthatnak végre, bár nem tudni, hogy a vezető megpróbálta-e ezt. A szemtanú megjegyezte, hogy a Mach-E korábban a pálya középső elválasztókorlátjának támaszkodva haladt, ami arra utalhat, hogy a sofőr a falakat próbálta felhasználni az autó lassítására.

Rendkívüli eset, de a furcsasághoz nem kell új technika, elég egy kíváncsi sofőr is. Itthon az okozott balesetet, hogy egy vezető megnézte, mi történik, ha menet közben állítja le a motort, kiveszi a kulcsot, és gurulva halad tovább. Komoly ütközés lett a vége: