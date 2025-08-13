Az autórajongók és Marvel-fanatikusok most együtt izgulhatnak: hamarosan bárki – legalábbis a kellően vastag pénztárcával rendelkezők – megszerezheti Tony Stark ikonikus Acura NSX Roadsterét, amelyet a 2012-es Bosszúállók filmben láthattunk, és amelyből soha nem lett sorozatgyártású autó.

A verdát a Monterey Car Weeken állítják ki augusztus közpán, és az Acura már most várja az érdeklődőket, pedig az árverés csak 2026-ban lesz. A bevételt jótékony célra fordítják.

A filmben Robert Downey Jr. karaktere, Vasember, stílusosan rótta a kilométereket ezzel az egyedi, nyitott tetős sportautóval. Érdekesség, hogy a coupé NSX koncepcióváltozatát ugyanebben az évben mutatták be, a sorozatgyártás pedig csak négy évvel később indult – roadster kivitelben pedig soha.

Galéria

6 fotó

Titok a motorháztető alatt

Bár kívülről futurisztikus szupersportautónak tűnik a 2012-es filmes verda, a lemezek alatt egy 21 éves, első generációs Acura NSX rejtőzik, amelynek 3,0 literes V6-os motorja már több mint 400 ezer kilométert (252 ezer mérföldet) futott. A film kedvéért kapott új karosszériát, ültetett futóművet, sportüléseket és természetesen a híres „Stark 33” rendszámot.

Az autó állítólag azóta is abban az állapotban van, ahogy a forgatáson használták.

Ha valaki tehát szeretne egy darabot Tony Stark világából, készüljön fel: ez nem csupán egy ritka filmes relikvia, hanem egy igazi, karakterrel és történettel bíró gépcsoda – aminek az ára vélhetően csillagokig fog repülni.

A Monterey Car Week egyébként nem csupán a filmes verda bemutatásáról szólt, legalábbis az Acura szempontjából, hanem arról is, hogy ünnepeljék az NSX örökségét. A kiállításon olyan modellek is helyet kaptak, mint az 1995-ös NSX-R és az 1999-es Zanardi Edition, valamint a márka legújabb, teljesen elektromos prémium SUV-ját beharangozó RSX Prototype.