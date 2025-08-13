Sajnos nem tudni mi volt a kiváltó oka, amiért a Szentendrei úton egy Honda Accord vezetője úgy gondolta a büntetőfékezés lesz a megfelelő megoldás. Ezt választotta, amely során előbb belassított az esetet videóra rögzítő Teslát hajtó taxis előtt, majd amikor utóbbi kikerülte volna egy másik sávban, oda is elé rántotta az autót.

Azonban jött a fordulat, amelyre ő nem számított, de minden jóérzésű autós remél.

A külső sávban feltűnő rendőrök megállították a szabálytalankodó autóst, aki ellene vélhetően eljárás indulhat. Ugyanakkor az is kérdés, hogy az esetet a BpiAutósok.hu-nak eljuttató Taxis miért nem állt félre?

Büntetőfékeznél? Így csináld: