Egy forgalmi nézeteltérés pillanatok alatt meggyújtott dinamitkanóccá eszkalálódott Budapesten: az egyik sofőr úgy érezte, a verbális erőfölény ide kevés lesz és már úgy szállt ki az autóból, hogy egy kalapács volt a kezébe.

„A felvételen két autós közterületen tanúsított kihívóan közösségellenes és fenyegető magatartása figyelhető meg. Az egyik elkövető egy élet kioltására is alkalmas eszközt (valószínűleg egy fém ácskalapácsot) tartott kézben, mellyel erőszakos, támadó mozdulatokat imitált, ami alkalmas volt riadalom vagy közmegbotránkozás kiváltására” – írta a videót rögzítő autós. És még azt is hozzátette, hogy „a cselekmény a garázdaság Btk. 339. § szerinti alapesetét, illetve a felfegyverkezve elkövetett minősített esetének tényállását is megvalósíthatja.”

Az incidens egy általános iskolától mindössze 25 méterre zajlott, amely a nyári szünet miatt zárva van, de a történtek idején egy utasokkal teli BKV-busz is érkezett a helyszínre, és a helyzet miatt kénytelen volt megállni.