New York nemcsak a magas épületeiről vagy a Szabadság-szoborról híres, hanem arról is, hogy kíméletlen hely az autótulajdonosok számára: kevés a parkolóhely, drágák a garázsok, és az utcaseprési szabályok rendkívül szigorúak. Egy-egy utcát hetente kétszer is takarítanak, mindkét irányban, és ha valaki rosszkor parkol rossz helyen, 65 dolláros (kb. 23 ezer forintos) bírságra számíthat.

Nem csoda, hogy csak 2021-ben több mint 1,6 millió ilyen büntetést osztottak ki a városban – ezek a büntetések több mint 10%-át tették ki.

Történetünk főhőse, a 29 éves Sydney Charlet korábban a nyugati parton dolgozott, ám állása elvesztése után New Yorkba költözött, lízingelt autójával együtt. Itt szembesült a nagyvárosi parkolási káosszal, de ahelyett, hogy bosszankodott volna, meglátta benne a lehetőséget.

Charlet TikTokon kezdte hirdetni szolgáltatását, és hamar vírusként kezdett terjedni, rengeteg követőt és ügyfelet szerezve.

Hogyan működik a biznisze?

Az ügyfelek SMS-ben vagy online üzenetben elküldik, hol és milyen autóval parkolnak, Charlet pedig odamegy, hogy a megfelelő időpontban arrébb álljon az autóval, vagy egyszerűen csak benne üljön, amíg elhalad az utcaseprő. Ugyanis sok esetben elég az is, ha valaki az autóban ül, amikor érkezik az utcaseprő, így nem büntetnek.

De sokszor bizony át kell parkolni az autót egy olyan helyre, ahol nincs útban.

A kulcsátadás legtöbbször egy közeli épület portásán keresztül zajlik, és Charlet minden mozzanatot videóra vesz: amikor beül, és amikor távozik, ezzel biztosítva az átláthatóságot és a bizalmat.

A „start-up” kinőtte magát

Sydney most már bővíteni szeretné a vállalkozást, és rendszeresen kap jelentkezéseket másoktól, akik szívesen csatlakoznának a „car sitter” brigádhoz. Ez a történet nemcsak egy okos piaci rés kihasználásáról szól, hanem azt is jól példázza, hogyan tud valaki alkalmazkodni a városi élet abszurditásaihoz, és ezekből előnyt kovácsolni.