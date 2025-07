Dua Lipa és a Porsche immáron évek óta tartó együttműködése a pár hónappal ezelőtt megrendezett Forma-1-es Monacói Nagydíjon érkezett újabb mérföldkőhöz. Ekkor mutatta be ugyanis a stuttgarti gyártó azt az egyedi Porsche 911-est, melyet a háromszoros Grammy-díjas énekesnő számára tervezett a Rennstall-programjában.

A piros, a narancssárga és a zöld különböző árnyalatai messziről is jól felismerhetővé teszik a személyre szabott 911 GT3 RS-t, de hűen tükrözik a 29 éves előadóművész színpadi világának dizájnját is. A 992-es generációjú, kifejezetten versenypályára optimalizált Porsche 911-et Dua Lipa ki is próbálta a hercegségben, azonban nem fogja megtartani, mivel az RM Sotheby’s árverésén kerül majd kalapács alá.

Mint kiderült, eredeti formájában már tavaly februárban elkészült a szóban forgó darab, melynek a 4,0 literes, hathengeres bokszermotor a lelke, ami percenként akár 9000-es fordulatszámot is képes produkálni. 525 lóerős teljesítményét a hétgangos duplakuplungos sebességváltó juttatja el a hátsó tengelyre. A 911 GT3 RS 0-ról 100-ra 3,2 másodperc alatt gyorsul, míg a 300 km/órás végsebességtől alig marad el.

Nagy hangsúlyt fektettek az aerodinamikára is, amit a Forma-1-ből átvett állítható hátsó szárny, az S-csatorna, az első spoiler és a hátsó diffúzor kialakítása is igazol.

A Dua Lipa-féle Porsche eddig sem a garázsban porosodott, mostanáig 5264 km-t tettek meg vele. Ettől függetlenül az értékét körülbelül 400 ezer euróra becsülik, ami csaknem 160 millió forintnak felel meg. Az énekesnő ennek ellenére az aukció teljes bevételét jótékony célra fogja fordítani, a Sunny Hill-alapítvány munkáját támogatva. A szervezetet maga Dua Lipa hozta létre, azzal a céllal, hogy javítson a koszovói közösségek támogatásán, egyúttal népszerűsítse a művészetet és a kultúrát.

