A legtöbb sofőr tapasztalatból és pillanatnyi benyomások alapján vezet. Ha emelkedő jön, gyorsítunk, ha pirosra vált a lámpa, hirtelen fékezünk. Ezzel azonban gyakran el is pazaroljuk azt az üzemanyag-mennyiséget, amit máshol megspórolnánk. Az SCL laboratóriumában viszont olyan autonóm rendszereket fejlesztenek, amelyek másként gondolkodnak. Nem csak azt nézik, mi van itt és most, hanem előre kalkulálnak.

A szoftver valós időben elemzi a domborzatot, a forgalom ritmusát és az útviszonyokat, így a HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának munkatársai szerint átlagosan 7 százalékos üzemanyag-megtakarítást ér el, az emberi rutinnál akár tízszer hatékonyabban.

„A hagyományos sebességtartó rendszerek mindig csak az adott pillanatra reagálnak. Amit mi fejlesztettünk, az képes előre látni. Ez óriási különbség”

– mondja Németh Balázs, a SZTAKI kutatója.

Mennyit nyerhetünk vele?

A rendszer hatékonyságát már éles környezetben is tesztelték. Egy Budapest–Tatabánya útvonalon végzett kísérlet alapján a fogyasztás közel 7 százalékkal csökkent – úgy, hogy a menetidő mindössze egy perccel nőtt. A megtakarítás nem a lassabb haladásból fakad, hanem abból, hogy a jármű nem kerül energiapazarló helyzetbe, például úgynevezett stop-and-go ciklusokba.

„A cél nem az, hogy mindenki lassabban menjen, hanem hogy ne kelljen feleslegesen megállni és újraindulni, hiszen ez emészti fel a legtöbb energiát és szennyezi leginkább a környezetet” – teszi hozzá a kutató.

A SZTAKI adatai szerint egy autonóm rendszer megfelelő információk birtokában hatékonyabban tudja felismerni és kihasználni az energiatakarékos vezetés lehetőségeit, mint egy rutinos sofőr. Nem fárad el, nem hoz impulzív döntéseket, és képes hosszú távon következetes logikával haladni.

Például ha két kilométer múlva torlódás várható, a rendszer már most csökkentheti a sebességet, hogy később ne kelljen hirtelen fékezni, addig pedig feleslegesen nagy sebességgel haladni. Így a jármű lendületből tud tovább gurulni.

A technológia különösen jól működik lankás országutakon vagy olyan nagyvárosi szakaszokon, ahol a közlekedési lámpák ciklusa előre ismert. Ezeken a helyeken a rendszer nemcsak az üzemanyag-fogyasztásban, hanem a jármű dinamikájának finomhangolásában is előnyt jelent.

Mindenkinek előnyösebb megoldás

A SZTAKI által fejlesztett rendszer platformfüggetlen, vagyis nem kötődik egyetlen autótípushoz vagy hajtási módhoz sem. Ez azért is fontos, mert a különféle hajtások másként viselkednek: az elektromos autó például fékezéskor energiát tud visszanyerni, míg a dízeljármű más fordulatszám-tartományban működik optimálisan. Az algoritmus ezeket a szempontokat is figyelembe veszi.

Érdekes mellékhatás, hogy ha a forgalomban lévő autók akár csak 20-30 százalékában működik ez a fajta előrelátó rendszer, az a többiek mozgására is hatással van. Hiszen ha ezek a járművek egyenletesebben, kiszámíthatóbban haladnak, az emberek is alkalmazkodnak hozzájuk. Vagyis akkor is spórolunk, ha nem is tudjuk, hogy valaki más már előre gondolkodott helyettünk.

„Egy ilyen rendszer bevezetéséhez nem kell lecserélni a járműparkot. Már az is óriási lépés, ha az emberi sofőr pontos, előrelátó ajánlást kap, és nem a saját megérzése alapján dönt minden helyzetben” ‒ foglalja össze Németh Balázs.

A fejlesztés jelenleg mobilapplikáció formájában működik, amit hamarosan a nagyközönség is használhat. A későbbiekben pedig a járművek akár maguk is képesek lesznek önálló döntéseket hozni, és ez lehet ennek a technológiának a valódi kiteljesedése.