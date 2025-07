Ez a jelölés azonban nem egy autómodellre utal, hanem magára az üzemanyagra.

Az XTL a „nem kőolajalapú” gázolaj nemzetközi jelölése. Olyan dízelüzemanyagról van szó, amelyet nem kőolajból, hanem alternatív forrásokból, például biomasszából, földgázból vagy akár újrahasznosított hulladékból állítanak elő. Az XTL tehát egy szintetikus, nem kőolaj eredetű gázolaj.

A rövidítés az angol X-to-Liquid kifejezésből ered, ahol az X a változó bemeneti nyersanyagra utal, a to-Liquid pedig a folyékony halmazállapotúvá alakítás folyamatát jelöli.

Az XTL-re vonatkozó CEN szabvány az EN-15940 szabvány. Az XTL semmilyen arányban nem tartalmaz fosszilis eredetű dízelt vagy FAME-et.

A végeredmény egy olyan szintetikus gázolaj, amely kémiailag szinte teljesen megegyezik a hagyományos, kőolajból finomított dízellel, ám előállítása lényegesen környezetbarátabb. Az XTL elégetése során kevesebb káros anyag, különösen kevesebb koromrészecske és nitrogén-oxid keletkezik.

Ha pedig például biomasszából állítják elő, a szénlábnyoma akár negatív is lehet. Ez azt jelenti, hogy a teljes életciklus alatt – az alapanyag termesztésétől a motorban való elégésig – kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe, mint amennyit a folyamat során megkötöttek.

Az XTL üzemanyagok egyre gyakrabban jelennek meg Európa-szerte, és már nemcsak laboratóriumokban vagy a nagy fuvarozóvállalatok telephelyein, hanem a közforgalmú töltőállomásokon is.

Egyes autógyártók már hivatalosan is jóváhagyták az XTL használatát a járműveikben, és ezt a tanksapkán elhelyezett matricával jelölik is. Az előállítás környezetkímélő hatásával azonban már most felmerültek kétségek, amiről ebben a cikkben írtunk részletesen: