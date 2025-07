Habár nem a motorkerékpárok képviselik a Vezess fő csapásvonalat, vannak kivételek, amikkel nagyon is érdemes foglalkozni. Az ilyen esetek közé tartozik egy 1999-es évjáratú Ducati, ami a kora ellenére annyira új, hogy leendő gazdája még a kicsomagolás élményét is átélheti.

A 996 SPS ugyanis egyszer sem került elő azóta, hogy a Ducati gyárában betették a szállítóládába. Az évtizedeken át tartó állás miatt magától értetődő, hogy sokat kell foglalkozni vele, mire egy ilyen nagy teljesítményű gépet újra használni lehet a közúti forgalomban.

Noha manapság sem a 124 lóerős teljesítmény, sem pedig a 99 Nm-es nyomaték nem hangzik egetrengetőnek a 996 köbcentiméteres, vízhűtéses blokknál, az előző évezred végén ezek még igencsak nagy számoknak számítottak. A 996 SPS ráadásul nemcsak a számokról szól, ugyanis a 916 utódjaként olyan dizájnelemek és fejlesztések kerültek fel rá, amik úttörőnek bizonyultak a kétkerekűek világában.

Az SPS a Sport Production Special rövidítése, ami jól meghatározza a motor egyedi, egyben sportos vonalát. Ötküllős Marchesini kerekekkel, Marelli üzemanyag-befecskendezéssel és Brembo fékekkel szerelték. Az állítható felfüggesztése egy 43 mm-es, fordított Showa villából, valamint az Öhlins monoshock lengéscsillapítójából áll – sorolta a tulajdonságait a Road & Track.

Ezek a fejlesztések mind hozzátettek ahhoz, hogy az eredmény egy erős, ámde strapabíró szerkezet legyen. A sokkal erősebb alváz, a könnyebb kerekek, a tartósabb és hőállóbb fékek pedig a filmipart is meggyőzték, így a 996 SPS még a Mátrix – Újratöltve című filmben is megjelenhetett: egy üldözési jelenetben töltötte be a menekülő szerepét.

A szóban forgó példány sokáig az első, svédországi tulajdonosánál rostokolt, majd dobozostól vásárolta meg egy kereskedő, aki a Bring A Trailer oldalán bocsátotta árverésre. A mindössze 2 kilométert futott Ducatira hatalmas volt az érdeklődés, végül a július 14-én lezárt aukción 56 500 euróért cserélt gazdát, ami a mostani árfolyamon körülbelül 22,6 millió forintnak, egy felsőbb kategóriás autó értékének felel meg.