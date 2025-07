Rengeteg első generációs Opel Insignia fut a hazai utakon, meghatározó darab volt a 2008‒2017 között futó típus a középkategóriában. Volt belőle több karosszériaverzió, és praktikuma okán a kombi is igen népszerű választás volt.

Akkoriban tényleg jól futott az Insignia, a kombi bemutatóján ezt írtuk: „Alig néhány hónappal a négy- és ötajtós változat bemutatkozása után máris megérkezett a kombi Insignia is. A sietség érthető, hiszen a Vectra-utód megjelenése óta Európa egyik legjobban fogyó modelljévé vált. Jelenleg 80 ezer rendelés futott már be a rüsselsheimi gyárba – ahol időközben kapacitásbővítésre is szükség volt, hogy győzzék a munkát.”

Hosszabb tesztünkben így méltattuk a kategóriában óriásinak számító autót: „Nincs még egy ekkora kombi a középkategóriában, 4,9 méterrel az Insignia a leghosszabb. Ebből egy arasz jutott a csomagtérbe vezető jó adag lökhárítónak. A hátranyúló platót szép krómfelület díszíti és óvja a sérülésektől, de hajlottabb korban húszkilós bőröndöket nem lesz jó áttuszkolni rajta. A térfogat 1850-ről 1530 literre csökkent, de az alapeset többnyire fontosabb, ebben nagyon jó az Insignia: hasáb alakú csomagtartójában 530 helyett 540 literes űr tátong.”

Az egyedi dizájn érdekes eleme volt a teherszállító repülőgépek orrához hasonló, a karosszéria teljes hosszában nyíló csomagtérfedél. Mintha lefelezték volna az autót, a teljes hátulja felnyílik, és így rendkívül jól és könnyen pakolható a csomagtér.

De minek ide kiegészítő lámpa?

A modern hátsó lámpatestek gyakran magán a csomagtérajtón helyezkednek el, vagy legalábbis jelentős részük oda nyúlik be. Amikor a csomagtérajtót kinyitják, ezek a lámpák az ajtóval együtt a magasba emelkednek. Ez itt a probléma, ugyanis ezek kötelező elemek, amiket eltakarni, eltüntetni még ilyen trükkel sem szabad.

A különböző országok és régiók (pl. az EU-ban az ECE R48, Németországban a StVZO) közlekedési szabályozásai szigorúan előírják, hogy a jármű alapvető fényjelzéseinek minden körülmények között láthatónak kell lenniük, hogy a mögötte haladókat ne tévesszék meg, és ne okozzanak balesetveszélyt.

Gondoljunk bele egy éjszakai, út széli lerobbanásba: a sofőr kinyitja a csomagtartót, hogy kivegye az elakadásjelző háromszöget, de közben a bekapcsolt vészvillogója az ég felé világít, a mögötte érkező autós pedig semmit sem lát a jármű kivilágítatlan hátuljából. Ez életveszélyes.

Ennek a problémának a megoldására találták ki a gyártók, köztük az Opel is, a csomagtérnyílásban elhelyezett kiegészítő lámpatesteket. Ezek a „rejtett” lámpák pontosan akkor aktiválódnak, amikor a csomagtérajtó kinyílik, és átveszik a fő lámpatestek funkcióit.

Ahol hasonló módon a teljes lámpatest együtt mozog a csomagtérfedéllel, ott mindig van kiegészítő lámpa is.

Mi a helyzet az Audi Q7-essel?

Jogos a kérdés, az Audi Q7 is hasonló méretes csomagtérfedéllel nyílik, az egész hátsó rész az égbe emelkedik, így egyszerű megközelíteni a csomagteret. Kiegészítő lámpa belül azonban nincs. Ennek oka, hogy a Q7 esetén ezt a funkciót a lökhárítóba szerelt, egyszerű fényvisszaverő csíknak tűnő egység látja el. Eleve magasabb az autó, sokkal több a hely, és így kellő magasságban tudták betervezni a lámpatesteket, ide zsúfoltak minden kötelező funkciót a mérnökök, és így oldják meg általában.

Az Insignia-féle okos trükköt azonban egy kisautón is felfedezhetjük, méghozzá az első generációs Audi A1-esen. Ennél is egyben nyílik a lámpával a csomagtérfedél, így kapott két kiegészítő lámpatestet a csomagtér.