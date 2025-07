A legendás autós tévésorozatok kora lejárt, a Knight Rider, és a Hazárd megye lordjai jelezte évek már nem térnek vissza. Rajongók azonban bőven akadnak még, akik bármikor befizetnek, ha láthatják a kedvenceiket akció közben.

Ezért is vannak még mindig olyan kaszkadőr műsorok, aminek főszereplője egy narancsszínű Dodge Charger, tetején Konföderációs zászlóval. General Lee sokunk filmes álomautója, a klasszikus V8-as a murván farolás, és a mesebeli ugratások örökre bevésődtek. Míg a többszólamú kürt, és a gumifüstölős kanyar a valóságban is könnyen reprodukálható, a gigantikus repülés már kevésbé.

Nem véletlen, hogy a filmsorozat forgatása során tucatszám törték ropira a Dodge Chargereket, a legközelebbi források szerint 329 darabot zúztak le 1979 és 1985 között. Innen nézve érthető, miért ért véget csúnya töréssel, és veszélyes landolással egy friss bemutató. Gyakorlatilag felidézte a régi forgatásokat, még ha nem is így tervezték a dolgot.

Kentuckyban egy kaszkadőrsofőr a jól ismert gép másolatával kb. 45 métert repült a levegőben egy szökőkút felett – vagyis technikailag azon keresztül – egy autós fesztiválon.

Mintha az ikonikus autóval átugratni egy szökőkút felett nem lenne elég drámai, a vizet türkizkékre festették a még látványosabb vizuális hatás érdekében. Az 1969-es Chargernek kinéző narancssárga autó fenségesen nézett ki, amint átsuhant a szökőkúton a repülése során… azonban a dolgok kissé elfajultak a landolásnál.

Valamiért érkező rámpát nem telepítettek, ami csillapította volna az ütközést, így az tolt egy hasast az aszfalton. A merész ugrással Rick Hurst, a sorozatban Cletus Hogg seriffhelyettest alakító színész előtt tisztelegtek: Hurst két nappal a mutatvány előtt hunyt el.

Ami ironikus egybeesésnek tűnik egy tévéműsornak szentelt mutatvány esetében, az autó végül egyenesen egy operatőr felé tartott, aki az ugrást filmezte. Szerencsére a férfi felkapta a kameráját, és az utolsó pillanatban átugrott a korláton, mentve a bőrét.

A New York Post jelentése szerint a kemény landolás és a majdnem-baleset ellenére mindenki biztonságban volt, és nem jelentettek sérüléseket. Ez a legutóbbi mutatvány állítólag a 30. alkalom volt, hogy a volán mögött ülő Raymond Kohn, a Northeast Ohio Dukes kaszkadőrszervezet tagja a General Lee másolatával ugrott. Bárhogy is, a repülés maga tényleg látványos volt, és ahogy a tévében, itt is leállíthatjuk a felvételt még a csúf érkezés előtt, megőrizve a pillanat szépségét.

Amerikában ez szokás

Megfelelő keresőszavakkal csomó ilyen ugrást találhatunk, az érkezés minden esetben brutális. Igen, tényleg ez a koncepció, az eredeti filmes ugrást utánozzák, csak itt nincs vágás, és nem látjuk hirtelen az egészséges állapotú másik autóval tovább haladni a hősöket. Valószínűleg a rombolás, a szétzúzott autó látványa adta adrenalin is a csomag része, avagy üdv az Egyesült Államokban!

Bármennyire is furcsa, nem merül fel az autók többszöri felhasználása, csak egy mutatványra vetik be őket.