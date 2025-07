Sok embernek már azzal is egy álma válna valóra, ha valaha az életben akár egyszer megengedhetne magának egy szupersportkocsit – de mit mondjon az, akinek ez hússzor is megadatott? Gyakorlatilag mikroszkopikusan kicsi az esély arra, hogy valakinek egy komplett gyűjteménye legyen ilyen álomautókból.

Mansour Ojjeh szerencsés volt ebből a szempontból, ugyanis egyértelműen a kisebbséget képviselte, lévén, hogy a kollekciója nem kevesebb mint húsz, az utolsó csavarig egyedi McLarenből állt. Hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy a szaúd-arábiai születésű, francia üzletember annak egyik résztulajdonosaként a wokingi gyártó egyik legbefolyásosabb alakja volt.

A 2021-ben elhunyt Ojjeh 1984-ben szerzett részesedést a McLarenben, amivel nemcsak a Forma-1-es csapat, de az autóipari szegmens mindennapjaiban is meghatározó szerephez jutott – előtte éveken át a rivális csapatot, a Williamset támogatta. A McLarennel azonban sokkal szorosabb kapcsolatot tudott kiépíteni, ami a hét konstruktőri és a tíz egyéni világbajnoki cím mellett megmutatkozott abban is, hogy Ron Dennisszel és a legendás mérnökkel, Gordon Murrayvel karöltve a wokingi márka versenypályákon túli terjeszkedésébe is belevágott.

Az így született közúti modellekből szép csendben, az évtizedek múlásával méretes gyűjteményre tett szert, amit a szóbeszéd szerint a valaha volt legnagyobbként tartanak számon. Ojjeh tudatosan figyelt arra is, hogy minden típust az utolsó alvázszámmal rendeljen meg, hogy biztosan az övé legyen a legfejlettebb darab.

Minden kétséget kizáróan a legendás McLaren F1 a gyűjtemény zászlóshajója. Egyedi színt is kapott, ráadásul később a McLarennél át is nevezték a Yquem árnyalatot Mansour Orange-re, így a narancssárga ezen fényes-mattos változatát csak az ő autói kaphatták meg. Nem ez volt az egyetlen kiváltság, amiben a 64 évet élt üzletember részesült: a mai napig a McLaren gondoskodik az összes autó karbantartásáról.

A mindössze 1810 kilométert futott F1, valamint a néhány pályanapon bejáratott P1 GTR számítanak a kollekció legtöbbet használt darabjainak, ezeket leszámítva a legtöbb autó tulajdonképpen olyan állapotban van, mint amikor leszállították. Az említettek mellett az Elva, a P1, a Sabre, a Senna és a Speedtail, de még a Longtail és a Le Mans limitált szériás darabok is megtalálhatóak a gyűjteményben.

A teljes gyűjtemény tételes listája 1998 McLaren F1

2015 McLaren 650S Le Mans

2015 McLaren P1

2015 McLaren P1 GTR

2016 McLaren 650S Can-Am Spider

2016 McLaren 675LT Carbon Series

2016 McLaren 675LT Coupé

2016 McLaren 688 MSO HS

2020 McLaren 600LT Coupé

2020 McLaren 600LT Spider

2020 McLaren Senna

2020 McLaren Senna GTR

2020 McLaren Senna LM

2021 McLaren 620R

2021 McLaren Sabre

2021 McLaren Speedtail

2022 McLaren 720S Le Mans

2022 McLaren 765LT Coupé

2022 McLaren 765LT Spider

2023 McLaren Elva

Négy évvel Mansour Ojjeh halála után elérkezett a pillanat, amikor úgy döntött a családja, hogy túlad a monumentális McLaren-gyűjteményen, az eladását Tom Hartley Jr.-ra bízta. Konkrét árat nem adtak meg a gyűjteményhez, de a Carscoops szerint akár 70 millió dollárra, átszámítva közel 23,7 milliárd forint is rúghat a végösszeg. Egyesével is megvásárolhatók a különleges McLarenek, ugyanakkor eladói oldalon reménykednek abban, hogy egy vevőhöz kerül a teljes kollekció.

