A rendszer lényege, hogy a korábbi verziókkal ellentétben nem csupán a központi infotainment kijelzőt veszi birtokba, hanem az egész fedélzeti rendszert: a digitális műszeregységtől kezdve a klímavezérlésig szinte mindent.

Csakhogy ami a vásárlóknak előny (ismerős, zökkenőmentes kezelőfelület az autó kijelzőjén), az a gyártóknak komoly fejfájást okoz. Egyre több márka fektet hatalmas összegeket saját infotainment rendszereinek fejlesztésébe. Ők nem szívesen látnák, hogy az Apple gyakorlatilag egy gombnyomással letarolja a piacot. A Financial Timesnak egy Renault-vezető például úgy fogalmazott:

„Ne akarják megszállni a rendszereinket.”

Nem is a Renault az egyetlen, amelyik ellenáll az Apple térnyerésének. A Mercedes-Benz, a Volvo és a Polestar is inkább maradna a hagyományos CarPlay integrációnál, semmint, hogy teljes kontrollt adjon az almás gyártónak. Ez különösen érthető a két utóbbi esetében, hiszen ezeknél a márkáknál Android-alapú rendszerek működnek, így egy rivális platform teljes beengedése üzletileg nem lenne logikus lépés.

A CarPlay Ultra tehát sokkal több annál, mint egy egyszerű csatlakoztatási lehetőség: az Apple ambíciói kiterjednek a járművek összes képernyőjére, szenzorára, sőt még egyes fizikai funkciókra is. Ez nemcsak technológiai, de adatvédelmi és üzleti szempontból is érzékeny kérdés. A gyártók ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitális szolgáltatások – például előfizetéses navigáció, ülésfűtés, stb. – értékesítésére. Ha ezeket is az Apple kezébe adnák, azzal lényegében saját magukat tennék másodhegedűssé egy technológiai óriás mellett.

Mindezek ellenére akadnak nyitottabb szereplők is. Az Aston Martin és a Porsche például már jelezték érdeklődésüket a CarPlay Ultra iránt. Olyan márkák, mint a Ford, a Nissan vagy az Infiniti pedig még nem foglaltak egyértelműen állást.

A felhasználók szempontjából a CarPlay Ultra kétségtelenül kényelmes, gyors és ismerős megoldás lehet, amelyhez nem kell új rendszert megtanulni. De, hogy az autógyártók mennyire hajlandók átengedni az irányítást az Apple-nek, az a jövő egyik nagy kérdése marad. Könnyen lehet, hogy a digitális autózás világában ez lesz az új frontvonal.

