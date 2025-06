Nem mindennapi járművet épített a Renault argentin gyára: egy kabrióvá alakított, limuzinszerű, nyitott tetejű furgont, amellyel a látogatókat szállítják körbe az üzem területén. Az egyedi darab a Kangoo Express alapjaira épült, de a végeredmény minden, csak nem hétköznapi.

A Renault Argentina elnöke, Pablo Sibila osztotta meg az X-en az első fotókat a szürreális járműről. Az autó eleje még ismerős: a megszokott Kangoo orr változatlan. Ami azonban a szélvédő után jön, egészen más világ.

A karosszériát meghosszabbították, hogy három sor utasülés is elférjen – összesen kilenc ember utazhat hátul, plusz a sofőr. A tetőt teljes egészében eltávolították, így a különleges Kangoo egyfajta kabrió-limuzinná vált. A karosszéria egyedi fóliát is kapott: argentin zászlós mintázat és hatalmas Renault-logók borítják az oldalát, így akár még Messi vagy a megboldogult Maradona is büszkén ülne bele.

La mejor forma de honrar la bandera es trabajando por ella 🇦🇷. Nuestro equipo de Fábrica Santa Isabel fabricó esta Kangoo Limo 🤩, para que los chicos de las escuelas puedan visitar la fábrica. pic.twitter.com/w0T7A92BlE — Pablo Sibilla (@SibillaPablo) June 20, 2025

A hátsó két üléssorba tolóajtón át lehet beszállni, igaz annak felső része hiányzik, hogy illeszkedjen a tető nélküli formához. A legutolsó üléssor kissé megemelt, vélhetően azért, hogy a hátsó utasok is jól kilássanak.

Sibila szerint ezt az egyedi járművet a Renault Santa Isabel-i gyárának dolgozói építették, hogy ezzel vigyék körbe a látogatókat, köztük iskoláscsoportokat az üzemben. Valljuk be, ez sokkal menőbb, mint egy sima golfkocsi vagy egy gyári Kangoo.

A különleges jármű egyelőre még nincs szolgálatban, de hamarosan rendszeresítik, külföldi értesülések alapján azután, hogy a gyárban elindul egy új pick-up gyártása, amelyet kifejezetten a dél-amerikai piacra szánnak.