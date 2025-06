Az autópályák, műtárgyak terén Kína szinte minden kategóriában a világelsőségre tör. Már szinte felmerül a gyanú, hogy direkt keresik azt a terepet, ahol minden eddiginél hosszabb, magasabb szerkezet építhető. Persze elég ránézni a térképre, és látjuk, hogy nincs más választásuk: jó példa Kujcsou tartomány, aminek területe 92,5 százalék domb- és hegyvidék, az átlagos tengerszint feletti magasság 1100 méter.

A terepet legyőző monumentális beton-acél alkotások lenyűgöző látványt nyújtanak, és a sor most újabb rekorderrel bővül. A Huajiang Canyon Bridge 2025-ben nyitja meg kapuit az A56-os (Shantian–Puxi) autópálya részeként, és már most biztos, hogy átírja a rekordlistákat: 625 méteres hídpályamagasságával több mint kétszer magasabban fut, mint az Eiffel-torony csúcsa. Az eddigi csúcstartó Duge híd (565 m) is „csak” a második helyre szorul.

A hídnak hosszú távon komoly haszna lesz, percekre rövidíti az eddigi bő egyórás menetidőt, ami a völgyön való áthaladást jelentette a kanyargós hegyi utakon. A hír műszaki jellemzői sejtetik, hogy mekkora építkezésről van szó. A teljes hossza 2890 méter, a két pillér közötti hídnyílás 1420 méteres, ezzel a 15. leghosszabb függőhíd lesz a világon.

Huajiang Canyon Bridge, set to be the world's tallest at 625m, spans 2,890m. A marvel of Chinese engineering, it’s nearing completion for a 2025 opening.pic.twitter.com/YJPqoCvkFg — China Perspective (@China_Fact) May 29, 2025

A kivitelezés árát a kínai hatóságok 280–290 millió dollárra (nagyjából 100–105 milliárd forint) teszik – ebből a helyiek nemcsak közlekedési, hanem turisztikai lehetőséget is kapnak, a látványos híd köré panorámalift, extrém sportpark, üvegpadlós étterem és kilátó épül.