MEGÁLL AZ ÉSZ #98 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🚛 Közlekedésbiztonsági videósorozatunk legújabb epizódja egy májusi szombaton, kora reggel kezdődik az M30-as autópályán, ahol igencsak gyér volt a forgalom, talán épp emiatt nem „húzta maga után" senki sem a helyes irányba azt a kamionost, aki a szabályos és egyértelmű jelzések, terelés ellenére két-három sávos táblán áthajtva átverekedte magát a menetiránnyal ellentétes oldalra, majd 10 kilométeren keresztül szabálytalanul, a forgalommal szemben haladt. 👮‍♀️ Mint minden ilyen esetben, amint értesülünk egy forgalommal szemben haladó járműről, értesítjük a rendőröket és kollégáink is azonnal elindulnak. Most is így történt. És mivel mindig kérdés szokott lenni: mint minden ilyen esetben, a rendőrség most is megkapta a felvételeket. 💭 Csak érdekességként, egy átlagos 10 km-es terelésben: - csaknem ezer közlekedési táblát telepítünk (200-250 db tájékoztató és további 700-900 db sávos táblát), - a két ellentétes irányú forgalmi sáv között 1000-nél is több műanyag elem, ún. klemmfix van az aszfaltba fúrva. 👀 Az autópályán három dologra számít a legkevésbé a közlekedő: 🔹 tolató járműre, 🔹 álló járműre, 🔹 és forgalommal szemben érkező járműre. Ezért fontos, hogy vezetés közben a vezetésre figyeljünk! 🤯 Ez most egy többtonnás kamion volt... Mondanunk sem kell, hogy milyen következményekkel járt volna itt egy baleset.... Ezúttal szerencsére nem történt baj! 🧠 A közlekedés társas-játék. Amikor a volán mögé ülsz döntések sorát hozod. Mikor nyomod a féket, a gázt, mikor és milyen ütemben váltasz sávot, milyen követési távolságot tartasz, milyen sebességgel haladsz, betartod-e a KRESZ-táblák utasításait, hogyan viselkedsz egy terelésben. Ezekkel a döntésekkel nem csak a saját, de mások testi épségét, egészségét, akár életét is kockára teheted. 👉 A közlekedjünk felelősséggel! Mindenkit hazavárnak!