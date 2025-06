Indiában, Kerala tartományban egy fehér Toyota Fortuner rekedt meg egy sekély folyó iszapos medrében, három kereke teljesen elsüllyedt. A jármű kiszabadítása hagyományos eszközökkel nehézségekbe ütközött, ezért a helyiek egy munkára befogott elefántot vetettek be a feladatra.

Az elefánt gondozója irányításával egy kötelet fogott meg az ormányával, amelyet az autó első tengelyéhez rögzítettek, és néhány perc alatt kihúzta a több mint kéttonnás járművet a sárból.

