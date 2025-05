Csütörtök este Los Angeles (USA) belvárosában furcsa jelenet zajlott le egy többsávos út kellős közepén: egy Dodge Charger sofőr nélkül csapódott egy villanyoszlopnak, miután a vezetője egy rendőrségi üldözés közben úgy hagyta el a járművet, ahogy azt az akciófilmekből tanulta.

Az üldözés az El Monte nevű városrészből indult, ahol a rendszámfelismerő kamerák egy körözött járművet szúrtak ki és riasztották a rendőrséget.

A Dodge Charger vezetője azonban nem adta könnyen magát: az üldözés elején több mint 210 km/órás sebességgel is száguldott, amit még Los Angeles-i rendőrök is veszélyesnek ítélt meg, ezért ideiglenesen megszakították az üldözést, hogy ne hajszolják felesleges balesetbe a menekülő autóst, nehogy ártatlanuk sérüljenek meg.

A Dodge Charger jövője

Régóta temeti a nagyteljesítményű V8-ast a Stellantis amerikai sportmárkája, a Dodge, felkészítve vevőit az elkerülhetetlenre: a totális villamosításra.

A most bemutatott, új generációs Chargerrel el is érkezett ez a feszültséggel teli jövő: a Dodge Charger Daytona Scat Pack 670 lóerővel és 3,3 másodperces 0-96 km/óra gyorsulással teszi le a névjegyét az elektromos sportautók asztalára. De itt azért nem múlik el a világ dicsősége, sorhatos turbómotorokkal is kínálják majd az új generációs Dodge Charger izomautót, amely ráadásul nem csak szedánként, hanem kétajtósként is kapható lesz.