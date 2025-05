A Tchibo most ezekre a pillanatokra irányítja a figyelmet, együttműködésben a Punnany Massif zenekarral. Hogy miért a Punnany? A választás egyszerű volt, mert a csapat már több mint húsz éve képviseli, és a dalain át sugározza a pozitív gondolkodást. Így elsőre megvolt a közös hang és az együttes szándék a Tchibóval, hogy kifejezzék az elismerésüket és nagyrabecsülésüket a mindennapok hőseinek, a fogyasztónak.

A kampány célja, hogy reflektorfénybe állítsa a hétköznapi embereket, akik bár nem szerepelnek címlapokon, mégis minden nap újra és újra teljesítenek – saját magukért, másokért, a jövőért.

A zene és a kávé tökéletes áthallás, hiszen mindkettő energiát ad, hangulatot teremt, közösségeket hoz össze. És ahány ember, annyiféle zene, kávé és hangulat.

A sokszínűség nemcsak az egyéni preferenciákat tükrözi, hanem azt is, hogy minden élethelyzethez, hangulathoz és személyiséghez tartozik egy saját „kávépillanat”. A klasszikus krémes eszpresszótól kezdve a csábító és édes karamell vagy az aromás brazil variánson át egy sor további kávé teszi lehetővé, hogy mindenki megtalálja a kínálatban a kedvencét igényei szerint. A Tchibo kávék különlegessége nemcsak a minőségben, hanem az ízvariánsokban is megjelenik, az alap csoki-, karamell-, vaníliaízek mellett most limitált ideig a málna-fehércsokit is élvezhetik az ínyencek.

A kampány üzenete egyszerű, mégis fontos: a mindennapok hősei közöttünk élnek – és megérdemlik, hogy megálljunk egy percre, és elismerjük őket. A Tchibo és a Punnany Massif közös munkája erre hívja fel a figyelmet – legendás zenével és finom, kiváló minőségű és sokszínű kávéval.