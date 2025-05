A kérdés örök: vajon van-e különbség az üzemanyag minőségében, attól függően, hogy melyik cég kútján tankolunk? A közösségi oldalak tele vannak véleményekkel. Egyik kúton tankolva dadogott a motor, a másik helyen táltossá vált az egyliteres Suzuki.

Egyesek szerint az „import” üzemanyag a tuti, azt szabad csak tankolni, holott ez az elmélet is sántít, de nézzük az elejétől. Mik az ipari előírások?

A forgalmazott üzemanyagok mindegyike köteles megfelelni az MSZ EN 228 vagy EN 590 szabványnak, így a legalapvetőbb tulajdonságaik megegyeznek. Tehát még mielőtt szóba kerülnének a finomítók, a származási hely, le kell szögezni, hogy az alapvető tulajdonságok, a belső égésű motorban való felhasználhatóság kritériumai minden esetben azonosak.

Jelenleg a MSZ EN 228 nemzeti szabvány rögzíti a benzinek (motorbenzin) minőségi követelményeit, míg a MSZ EN 590 szabvány a dízelét. A szabványok olyan műszaki kritériumokat írnak elő, mint például az oktánszám, cetánszám, gőznyomás, sűrűség, kéntartalom, biokomponens-tartalom, lepárlási tartomány, hidegszűrhetőség és számos egyéb kémiai-fizikai jellemző.

Ez minden hivatalosan üzemelő kútra, minden beszállítóra igaz – legyen szó MOL, Shell, OMV vagy egy független kút benzinjéről/dízeléről.

A benzin szinte mindig a MOL-tól jön, a kút üzemeltetőjétől függetlenül. Ugyanabból a finomítóból származó üzemanyag több márka kútjain is megjelenik, hiszen a nagykereskedelmi ellátás közös forrásokból történik. Például előfordulhat, hogy a Shell vagy egy Avia kút ugyanazt a százhalombattai finomítóból származó 95-ös benzint forgalmazza, mint a MOL töltőállomás, vagy hogy az OMV által importált dízel több hálózat között eloszlik.

Egy adott alapfajta (pl. 95-ös E10 benzin vagy B7 dízel) minden hivatalos töltőállomáson azonos minőségi minimumot garantál, függetlenül attól, melyik cég logóját viseli.

A különbséget az adalékok jelentik

Viszont a cégek kérhetnek saját recept szerint adalékolt üzemanyagot az olajcégtől. Ilyenkor a finomítóban a szabványnak megfelelő alapbenzint vagy dízelt egy-egy speciális adalékcsomaggal látják el, amely javíthat bizonyos tulajdonságokon. Ilyenek az égést javító és tisztító adalékok, korróziógátlók, habzásgátlók.

Rendszeres az ellenőrzés

A magyar hatóságok rendszeresen ellenőrzik a töltőállomások üzemanyag-minőségét, véletlenszerű mintákat véve. Az előírt MSZ EN 228 és EN 590 szabványparamétereknek való megfelelést akkreditált laborok vizsgálják.

A különböző forrásokból (MOL vagy import) származó üzemanyagok között nincs érzékelhető minőségbeli különbség, amennyiben mind megfelelnek a szabványnak. A gépjárművezetők inkább a szolgáltatás színvonalában, a hűségprogramokban és az üzemanyag adalékolásában tapasztalhatnak eltérést az egyes töltőállomás-hálózatok között, de a tankolt benzin vagy gázolaj biztonságosan használható bármely kúton.

Létező, ritka hibalehetőségek

Természetesen ez a rendszer sem teljesen tökéletes, hiba egy ilyen bonyolult folyamatban több helyen előfordulhat. A „vizezett” benzin legendája is innen ered. Direkt, szándékosan nem kever egyetlen kút sem vizet a benzinbe, ennek sem gazdasági, sem egyéb értelme nincs. Ahol valamilyen hibából, természeti jelenségnek köszönhetően mégis víz került az üzemanyagba, ott hamar lehúzhatták a rolót.

Ritka az ilyen eset, de nem egyedi. Volt rá példa külföldön, és volt hazai eset is.

Amikor tényleg víz van az üzemanyagban, az hamar kiderül

2010-ben a feol.hu-nak nyilatkozott egy anonimitást kérő benzinkutas, akinél előfordult egy ilyen eset. A nála tankoló autósok lerobbantak, a hibát elismerte, az újságnak pedig elmondta, hogyan történhetett a hiba. „Ha a talajvíz az esőzések hatására hirtelen megemelkedik ‒ mondta el ‒, akkor előfordulhat, hogy a csőcsatlakozások is víz alá kerülnek, és a tömítés dacára a nedvesség beszivároghat az üzemanyagtartály(ok)ba.

A víz azonban nem keveredik a benzinnel, leül annak az aljára. A tulajdonos megmutatta azt az elektromos ellenőrző műszert is, amely azt is jelzi, mennyi (kondenz) víz található a tartály alján. Ha a tartály alján annyi víz gyűlne össze, hogy a szintje megközelíti a szívócső végét, akkor a készülék jelez, és le tudják állítani az illető kutat. Tény azonban az is, hogy a készülék másik helyiségben található, mint ahol a két benzinkutas általában tartózkodik. A tulajdonos szerint olyan sajnálatos malőr történt, ami máshol is előfordulhat, még ha az ilyen nem is túl gyakori.”