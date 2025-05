Görögország 2025-re egy friss törvénnyel gyakorlatilag leszámol a lakóautós vadkempingezés romantikájának: régészeti lelőhelyeken, tengerpartokon, az erdők szélén és más védett zónákban immár szigorúan tilos megállni vagy sátrat verni.

Lakott területen is legfeljebb 24 órás parkolás engedélyezett; aki ezt megszegi, személyenként 300 eurós helyszíni bírságra számíthat, bírósági eljárás esetén pedig akár 3 000 euróra is rúghat a bírság összege, sőt: súlyos esetben börtönbüntetés is kiszabható. Az idegenforgalmi tárca szerint a cél a természet, a közegészség és a kulturális örökség, illetve a szabályosan működő kempingek megóvása.

A hivatalos érvek

Közegészség – szabályozott kempingben könnyebb a hulladék- és szennyvízkezelés.

Környezeti és műemlékvédelem – a céltalan partfoglalástól a régészeti emlékek rongálásán át számos visszaélés szűnik így meg.

Legaláis kempingek védelme – a fizetős kempingeknek eddig tisztességtelen versenytársakkal kellett szembenézniük

Ezzel lecsapnak a saját telkükön illegális kempinget üzemeltetőkre is, a földtulajdonosok legfeljebb egy járművet engedhetnek be telkükre. Természetesen a lakóautós közösségek ellenzik a döntést, szerintük a döntés ellehetetleníti a szabad kempingezés kultúráját, és akár a lakókocsis turisták elpártolásához is vezethet.